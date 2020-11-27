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Futbolun efsane ismi Maradona son yolculuğuna uğurlanıyor

Arjantinli olan ve Futbolda efsane olarak adlandırılan futbolcu Diego Maradona bugün son yolculuğuna uğurlanırken, binlerce kişi efsanevi futbolcuya son kez veda etmek Başkanlık Sarayına akın etti. Cenazede göz yaşları sel oldu.

27 Kasım 2020 Cuma 00:29
Futbolun efsane ismi Maradona son yolculuğuna uğurlanıyor
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Dünya futbol tarihine adını altın harfler ile yazdıran ve futbolun en büyük yıldızı olarak anılan Maradona dün geçirdiği kalp krizi nedeniyle 60 yaşında evinde hayata gözlerini yummuştu.

ARJANTİN'DE 3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Maradona'nın ölüm haberinin ardından Arjantin’de 3 günlük yas ilan edildi. Maradona’nın vefatı yalnızca Arjantin değil tüm dünya genelinde büyük üzüntüye neden oldu. Maradona'nın Arjantin bayrağına sarılı tabutu sevenlerinin vedası etmesi için Arjantin Devlet Başkanlığı binası önüne getirildi.


ARJANTİN DEVLET BAŞKANLIĞI İNASI ÖNÜNDE  VEDA

Arjantin Devlet Başkanlığı binası yerel saatle 06.00'da kapılarını Maradona'nın sevenlerine ve veda etmek isteyen herkese açtı. Binlerce kişi sevilen ünlü futbolcuya veda için bina önüne akın etti. Uzun kuyrukların oluştuğu cenazede gözyaşları sel oldu. Korona virüs salgını nedeniyle önlem olarak içeri tek tek alınan Maradona'nın sevenleri, Maradona'nın tabutunun üzerine çiçekler atarak futbolcuya veda ettiler. Cenazede Arjantinli futbolcunun hayranları gözyaşlarına tutamazken, bazı ziyaretçiler efsanevi futbolcuyu ıslıklar ve alkışlar ile uğurladı. Gün sonuna kadar toplamda 1 milyon kişinin tabutu ziyaret etmesi bekleniyor.



Son Güncelleme: 27.11.2020 00:29
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MaradonaVedaCenaze
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