Futbolda Bay geçmek ne demektir? Bay geçmenin anlamı

Bilindiği üzere geçen sene Süper Lig’de küme düşme yaşanmamıştı. Koranavirüs sebebiyle kulüplerin olumsuz etkilenmesinden dolayı, Türkiye Futbol Federesyonu böyle bir karar almıştı ve küme düşme kaldırılmıştı. Normalde 18 takımla oynanan Süper Lig, küme düşmenin kaldırılmasıyla 21 takıma yükselmişti. Bunun sonucu olarak da, her hafta bir takım bay geçmek durumunda kalıyor. Peki, nedir bu bay geçmek?

Bay geçmek, spor müsabakalarına katılımın tek haneli olmasından dolayı gerçekleşir. Herhangi bir kupa ve lig mücadelesinde o kupada veya ligde yer alan takım sayısı tek haneli ise her hafta bir takım bay geçmek durumunda kalır. Düzenlenen fikstür sonucunda, hangi takımın hangi hafta rakibi yoksa, o takım bay geçmiş olur. Bay geçen takım, o haftayı maç yapmadan geçirir.