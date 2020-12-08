Futbolda ara transfer dönemi başlangıç tarihi ne zaman? 2020-2021 ara transfer sezon başlangıcı

2020-2021 sezonu tüm olumsuzluklara rağmen başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle bütün futbol ligleri sıkıştırılmış takvime göre hazırlandı. Sezonun sıkıştırılmış takvime göre oynanması nedeniyle birçok takım transferlerde sorun yaşadı.

Takımların eksiklerini kapatabilmesi için açılacak olan ara transfer sezonu merak bekleniyordu., ara transfer dönemi tarihlerini açıkladı. TFF resmi sitesinden yapılan açıklamada ikinci transfer ve tescil döneminin 5 Ocak tarihinde başlayacağı ve 1 Şubat 2021 tarihinde sona ereceği açıklandı.