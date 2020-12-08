İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan Türkiye'ye ilişkin AB açıklaması!
Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan Türkiye'ye...
56 saat süren yasak sona erdi! İşte ceza kesilen kişi sayısı
Son Dakika
56 saat süren yasak sona...
Sıfır araçlara 50.000 TL indirim yapıldı! 50 bin TL indirim yapan otomobil modelleri
Son Dakika
Sıfır araçlara 50.000 TL indirim...
Bakan duyurdu! 2020 Aralık ayı KYK burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı
Son Dakika
Bakan duyurdu! 2020 Aralık ayı...

Futbolda ara transfer dönemi başlangıç tarihi ne zaman? 2020-2021 ara transfer sezon başlangıcı

Futbolda ara transfer dönemi başlangıç tarihi ne zaman, 2020-2021 ara transfer sezon başlangıcı ne zaman merak ediliyordu. TFF, ara transfer dönemi tarihini açıkladı.

08 Aralık 2020 Salı 15:56
Futbolda ara transfer dönemi başlangıç tarihi ne zaman? 2020-2021 ara transfer sezon başlangıcı
Takip Et:

2020-2021 sezonu tüm olumsuzluklara rağmen başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle bütün futbol ligleri sıkıştırılmış takvime göre hazırlandı. Sezonun sıkıştırılmış takvime göre oynanması nedeniyle birçok takım transferlerde sorun yaşadı.

Takımların eksiklerini kapatabilmesi için açılacak olan ara transfer sezonu merak bekleniyordu. TFF, ara transfer dönemi tarihlerini açıkladı. TFF resmi sitesinden yapılan açıklamada ikinci transfer ve tescil döneminin 5 Ocak tarihinde başlayacağı ve 1 Şubat 2021 tarihinde sona ereceği açıklandı.

 



Son Güncelleme: 08.12.2020 15:56
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TransferAra SezonTFF
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sanghay SIPG takımından ayrılacağı kesinleşen Hulk Türkiye'ye mi gelecek?
Sanghay SIPG takımından ayrılacağı kesinleşen Hulk Türkiye'ye mi gelecek?
Koronavirüs tedavisi gören Yılmaz Vural'ın hastane odasından ilk fotoğrafı paylaşıldı
Koronavirüs tedavisi gören Yılmaz Vural'ın hastane odasından ilk fotoğrafı paylaşıldı
Federasyon Fatih Terim'i istiyor!
Federasyon Fatih Terim'i istiyor!
2022 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye'nin rakipleri belli oldu
2022 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye'nin rakipleri belli oldu
A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Elemeleri'ndeki grubu belli oldu!
A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Elemeleri'ndeki grubu belli oldu!
Yoğun bakımda tedavi gören Yılmaz Vural'ın entübasyon işlemi sonlandırıldı
Yoğun bakımda tedavi gören Yılmaz Vural'ın entübasyon işlemi sonlandırıldı

Popüler Haberler

Kış lastiği takmamanın cezası ne kadar? Uygulama ne zaman bitecek?
Paris Saint-Germain (PSG) Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak?
Futbolda ara transfer dönemi başlangıç tarihi ne zaman? 2020-2021 ara transfer sezon başlangıcı
Öğrenim Kredisi nedir, geri ödemesi var mı?
2021 sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?
2020 THY Aralık ayı uçuş planı
İŞKUR Profil Oluşturma ve kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?
Çek Cumhuriyeti'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2020
BİM 15 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı
E-nabizdan aile hekimi değiştirme kaç gün sürer? 2020 Aile Hekimi değişimi yapma
Ziraat Bankası emekliye düşük faizli kredi kampanyası başlattı!
2020 Güncel esnaf destek kredileri
Recep İvedik 6 vizyon tarihi ne zaman? Filmin çıkış tarihi belli oldu!
Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın hayatı ve özgeçmişi
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank SMS ile en nasit kredi kartı borcu erteleme işlemi
Gelir vergisi ne zaman ödenir? 2020 Kimler gelir vergisi mükellefidir?
Mazeret izni nedir nasıl kullanılır? 2020 Mazeret izni şartları
Bayilik veren teknik servis firmaları ve şartları nelerdir? 2020
E-Sgk şifre almak ve sgk şifre değiştirme işlemleri
TRT 1 canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Yedek subay alımları nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.