Futbolcu olabilmek için ne yapmak gerekir? Adım Adım izlenilecek yollar

Profesyonel futbolcu olmak için ne yapmam gerekir, herkesin bir dönem aklında olan bu soru çokça merak edilmekte. Nedeni dünya çapında çok rağbet gören ve para bakımından da oldukça uçuk rakamların verilmesi herkes tarafından sempati duyulmakta. Bu sebepten dolayı spor dalı olan futbol sadece bir meslek değil bir endüstri haline dönüşmüştür. Bilinildiği gibi 1990 yıllarından sonrası futbolda akıl almayacak düzeyde paralar futbolculara verilmeye başlanmıştı. Futbolcunun aldığı para sadece bir yoldan değil birden fazla yollardan gelmektedir. Futbolda yapılan transfer ücretleri, reklamlar, sponsorluklar, şans oyunları, stadyumdan elde edilen gelirler ve daha fazlası bu sektörün sadece spor olmadığını göstermektedir.

Futbolun bu dönemlerde oldukça popüler olması futbolcuları da ünlü yapmaktadır. Bu yüzden gençler tarafından futbolcu olma hayali her geçen gün artmaktadır. Gençlerin en çok sorduğu sorular arasında futbolcu olmak için ne yapmalıyım, kendimi nasıl gösterebilirim, profesyonel futbolcu nasıl olunur? Soruları sıkça sorulmaya başlandı sizler için hazırladığımız bu yazıda bu soruları cevaplandıracağız.

Futbolcu Olmak İçin Nereye Başvurulur?

Futbolcu olabilmenin en büyük kurallarından biri bu alanda iyi olmanızdır. Eğer bu yeteneğe sahip iseniz düzenli antremanlarla kendinizi iyi bir yerlere getirebilirsiniz. Unutmamanız gereken şeylerden birisi ise bu alanda sadece yetenekli olmak işe yaramaz. Ekip ruhuna da sahip olmanız gerekmektedir.

Futbola başlamak için ilk olarak yapabilecekleriniz şu şekilde diyebiliriz:

Futbola olan yetenek küçük yaştan kendini belli eder. Futbola başlamak için yaş sınırı olduğunu kimse söyleyemez. Ancak ne kadar erken yaşlarda başlarsanız kendinizi o kadar çok geliştirebilirsiniz.

Futbola ilgi ve yeteneğiniz varsa mahalle takımlarında amatör olarak başlangıç yapabilirsiniz.

Eğer amatör takıma seçilebilirseniz bu sizin için iyi bir şey demektir çünkü amatör olsa bile hiç kimse yetenekli olmayan birisini takımında istemez.

Buna ek olarak paralı seçmelere de katılıp kendinizi deneyebilirsiniz. Lakin amatör takım düzeyinde bir takımda başlamak sizin için daha iyi olacaktır.

Okulunuzun takımları var ise bu takımda da bulunarak deneyim kazanabilirsiniz.

Futbolcu Olmak İçin Hangi Okullara Başvurmak Gerekir?

Futbolcuların geneli amatör takımların bünyesinden çıkmaktadır. Yani kısaca anlatmak gerekirse futbolcu olabilmek için herhangi bir okula gitmek gerekmez. Lakin birçok ülkede bu okullar vardır. Bahsi geçen okullara başvurarak eğitim alabilirsiniz.

Türkiye’de 4 büyükler olan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüplerinin yaz okulları mevcuttur. Her dönem eğitim vermektedirler.

Bu takımlar dışında şehir takımlarının da futbol okulları bulunmaktadır. Bu kulüplerin vermiş olduğu eğitimler genellikle okulların tatile girdiği dönemlerde başlamaktadır. İkamet ettiğiniz şehrin takımına da eğitim almak için gidebilirsiniz.

Bir futbol okuluna girmek futbolcu olacağınız garantisi demek değil. Lakin bu okullarda alacağınız eğitim size futbol ile ilgili olan tüm bilgileri verecektir.

Büyük takımların futbol okullarına girmenizin bir de handikabı vardır. O da takımda bulunan diğer çocuklardır çünkü bu okullarda bulunan çocukların çoğunluğu yetenekli kişilerden oluşacaktır. Bu tür takımlarda fazla yeteneğiniz yoksa geri planda kalırsınız.

İyi Futbol Oynamanın Sırları Nelerdir?

Bu okullarda verilen eğitimler ise şu şekildedir:

Futbol sadece fiziksel güç demek değildir. Futbol zeka işidir de iyi futbol oynamanın püf noktası ise çok çalışmaktır.

Futbolcu olabilmek için izlenmesi gereken adımlar ise şu şekildedir:

Çok çalışın.

Futbol antrenmanlarını disiplinli şekilde sürdürün.

Sağlıklı ve düzenli şekilde beslenin.

Alkol ve tütün mamullerinden uzak durun.

Futbolun tüm detaylarına hâkim olun.

Saha dışında da hobilere sahip olun.

Yaptığınız işten zevk alın.

Hedefi hep büyük tutun.

Hayal kurun ve hayallerinizden asla vazgeçmeyin.

Futbol Tekniğinizi Geliştirmek İçin Neler Yapmalısınız?

Oyun sırasında alanınıza hakim olmanız gerekir ve zekice tercihler yapabilmelisiniz. Bunun için kendinize bir idol belirleyip maçlarını sık sık izlemelisiniz.

Top sürme tekniğinizi geliştirmeli ve bu konuda eksiğiniz olmaması gerekir.

Pas antremanlarını sıkça yapmalı ve etrafınızı iyi gözlemlemelisiniz. ,

Ekip ruhunu benimsemelisiniz ve bireysel oyun oynamamanız gerekir.

Kondisyon çalışmalarına devam etmelisiniz. Aksatmadan yapmalı ve kendinize bu konuda bir liste hazırlamalısınız.

Maç esnasında belirsiz hareketlerden kaçının hedefe kitlenin ve devamını mutlaka getirin.

Futbolcu Nasıl Beslenmeli?

Futbolcunun nasıl beslenmesi gerektiği en önemli konulardan biridir. Beslenmeye dikkat edilmesi durumunda performansınızın artış gösterdiğini de göreceksiniz. Sağlıklı bir birey günde 2500 kalori alması gereklidir. Futbolcular ise yoğun tempodan dolayı günlük 5000 kalori alması gereklidir.

Bu durumda dikkat edilmesi gerekenler ise şu şekildedir:

Asit içeren içecekler kullanmamak.

Fast food tür yiyecekleri yememek.

Beslenmeyi dengeli ve ölçülü bir şekilde devam ettirmelisiniz.

Üç öğün harici öğün ve meyveyle vücuda takviye yapın.

Muz potasyum açısından zengindir. İdmandan sonra tüketin

Vücuda su takviyesi yapmak önemlidir. Belirli aralıklarda su tüketin.

Yumurta, süt, balık gibi protein ağırlıklı besinler tüketin.

Amatör Lig’den Süper Lig’e Nasıl Transfer Olunur?

Amatör kümede top oynayan birisi Süper Lig takımları tarafından fark edilmesi için gerçekten yetenekli olması gerekmekte. futbolcuların geneli direkt amatör kümeden Süper Lig’e yükselmesi ve burada fark edilmesi için takımlarıyla beraber başarılı imzalar atmalıdır. Genellikle amatör kümede mücadele eden, takımıyla birlikte başarılara imza atan ve Bölgesel 2. Amatör Lig’den 1. Amatör Lig, Süper Amatör Lig ya da Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) yükselen takımların oyuncuları daha çabuk fark edilir. Ekip ruhuna sahipseniz, bu ruh ile takımı yükseltmeyi başarabilirsiniz. Sahip olduğunuz takım ruhu sizleri önemli noktaya taşıyacak en önemli faktörlerdendir.