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Futbolcu Caner Erkin Fenerbahçe antrenmanına katılmadı!

Fenerbahçe’de oynayan Caner Erkin Trabzonspor maçının kadrosuna dahil olmadı. 32 yaşındaki sol bek oyuncusu disiplinsiz davranışları nedeniyle takımdan ayrı olarak bireysel çalışacağı öğrenildi.

04 Mart 2021 Perşembe 14:17
Futbolcu Caner Erkin Fenerbahçe antrenmanına katılmadı!
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Süper Lig’in 28.haftasında perşembe günü Fenerbahçe, Antalyaspor ile mücadele edecek.  Bugün yapılan antrenmanda Caner Erkin’in katılmadığı görüldü. Takım arasında sergilediği fevri davranışlar ile dikkat çeken oyuncu Süper Lig haftasında ayrı kaldı. Trabzonspor maçında kadroya alınmayan Caner Erkin'in yerine Macar oyuncu Szalai görev alacak. Oynadığı oyunlar ile büyük beğeni toplayan Szalai, nerede görev verilirse orada elinden geleni yapacağını dile getirdi.

Trabzonspor maçının kadrosuna alınmayan sol bek oyuncusu disiplinsiz davranışları nedeniyle hafta sonu çalışmalarında takımdan ayrı çalışarak bireyse olarak devam etti.  Caner Erkin’in Fenerbahçe ile durumu ise Başkan Ali Koç,  ve sportif direktör Emre Belezoğlu tarafından toplantı sonrasında karar verilecek.
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Son Güncelleme: 04.03.2021 14:17
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Anahtar Kelimeler:
Caner ErkinFenerbahçeTrabzonspor
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