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Futbol maçları oynanacak mı?

Tam kapanma kararının açıklanması ile birlikte futbol severler araştırmalarına hız verdi. Pek çok kişi, futbol maçları oynanacak mı? sorusunu araştırıyor.

26 Nisan 2021 Pazartesi 21:05
Futbol maçları oynanacak mı?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamaları sonrasında 18 günlük tam kapanmanın başlayacağı belirtildi. Açıklamalar sonrasında pek çok kişi Süper Lig maçlarının oynanıp oynanmayacağını merak etmeye başladı.

Dünyada etkisi devam eden Koronavirüs salgınında Türkiye’de etkisi artan vakaların önüne geçilmesi adına tam kapanma kararı alındı.

Hafta içi saat 19.00’da başlayan ve hafta sonları tam kapanmanın olduğu yasaklar salgının yayılma hızını düşürmemesi üzerine yeni kararlar alındı.

Maçlar oynanacak mı?

Türkiye Futbol Federasyonu konu ile ilgili resmi bir açıklama yapmazken ilerleyen saatlerde TFF’nin bir açıklama yapması bekleniyor.

Tam kapanma kararları neler?

İçişleri Bakanlığı belirlenen kurumlar haricinde tüm kurumların kapanacağı belirtildi. Şehir içi ve şehirler arası seyahatlerde araçlarda %50 sınırı getirilirken konaklama yerlerine yapılan rezervasyonlar istisna teşkil etmeyecek.

Tüm eğitim kademelerinde uzaktan eğitime geçileceği açıklanırken sınavlarda ertelenecek. Ayrıca zincir marketler Pazar günleri hariç olmak üzere diğer günlerde hizmetlerine devam edecek.

 




Son Güncelleme: 26.04.2021 21:05
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