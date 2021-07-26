Furkan Korkmaz, yeni yaşına Sixers formasıyla girdi

NBA takımlarından Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz, geçtiğimiz cumartesi günü 24’üncü yaşına girdi. 2017 yılında NBA’e gelen Korkmaz, genç yaşta lige girerek büyük bir başarı yakaladı.
Yeni yaşına Sixers formasıyla girdi!
Ünlü basketbolcu 24 Temmuz’da yeni yaşına Sixers formasıyla girdi. 2,03 boyundaki Furkan Korkmaz, yeni yaşını pastayla kutladı. Türkiye Basketbol Federasyonu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yıldız oyuncunun doğum gününü kutladı.
Furkan Korkmaz daha önce Anadolu Efes, Banvit ve milli takımda forma giymişti.
Son Güncelleme: 26.07.2021 13:42