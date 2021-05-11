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Fulham küme düştü

İngiltere Premier Lig’de 35. hafta maçları sona erdi. Sonuçlara göre İngiltere Premier Lig’de ilk küme düşen takım Fulham oldu.

11 Mayıs 2021 Salı 01:33
Fulham küme düştü
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Dünyanın en iyi ligi olarak kabul edilen İngiltere Premier Lig’in 35. hafta karşılaşmaları sona erdi. Üst sıralardaki takımların şampiyonluk ve Avrupa kupalarına katılma mücadeleleri nefes keserken alt sıralardaki takımların ligde kalma savaşı da büyük bir heyecana sahne oluyor. Son olarak İngiltere Premier Lig’in 35. haftasında Bunley ile Fulham karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip mücadeleyi iki sıfır kazandı. Bu sonuca göre İngiltere Premier lig’den ilk düşen takım Fulham oldu. Karşılaşma öncesinde 18. sırada yer alan Fulham, hemen üst sırasındaki Rakibine boyun eğdi.

Bu sonucun ardından Londra ekibi 27 puanda kalırken İngiltere Premier Lig’den küme düşen üçüncü ve son takım oldu. Bunley ise 39 puana ulaştığı ve ligde kalmayı başardı. Ligde son üç haftaya girilirken Manchester City şampiyonluk yolunda büyük bir avantaja sahip konumda yer alıyor. Manchester City topladığın 82 puan ile en yakın rakibine sekiz puan fark ile liderlik koltuğunda oturuyor. Manchester City önümüzdeki hafta üç puan kazanması halinde ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Manchester City ayrıca Chelsea ile şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya gelecek.


Son Güncelleme: 11.05.2021 01:33
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Anahtar Kelimeler:
FulhamBurnley
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