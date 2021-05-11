Fulham küme düştü

Bu sonucun ardından Londra ekibi 27 puanda kalırken İngiltere Premier Lig’den küme düşen üçüncü ve son takım oldu. Bunley ise 39 puana ulaştığı ve ligde kalmayı başardı. Ligde son üç haftaya girilirken Manchester City şampiyonluk yolunda büyük bir avantaja sahip konumda yer alıyor. Manchester City topladığın 82 puan ile en yakın rakibine sekiz puan fark ile liderlik koltuğunda oturuyor. Manchester City önümüzdeki hafta üç puan kazanması halinde ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Manchester City ayrıca Chelsea ile şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya gelecek.
Son Güncelleme: 11.05.2021 01:33