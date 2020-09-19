Fraport Tav Antalyaspor'da koronavirüs şoku

19 Eylül 2020 Cumartesi 15:26
Kırmızı beyazlı ekipte sabah yapılan antrenman sonrası yolculuk hazırlıkları başlarken, takımda birden çok oyuncuda koronavirüs çıkmasının ardından yolculuk iptal edildi.
Koronavirüsün tespit edilmesinin ardından futbolcular tesislere gelerek yeniden test yaptırdı. Yapılan test sonuçları bekleniyor. Yaşanan koronavirüs şokunun ardından Teknik direktör Tamer Tuna’nın iki gün önce söylediği “Yaşamak zorundayız” sözleri gündeme geldi.
14 ve üzeri futbolcu da virüsün bulunması halinde maç ertelenecek.
Son Güncelleme: 19.09.2020 15:26
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