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Fraport Tav Antalyaspor'da koronavirüs şoku

Süper Lig’in ikinci haftasında Fraport Tav Antalyaspor Beşiktaş deplasmanına çıkacak. Antalyaspor’da karşılaşma öncesi koronavirüs şoku yaşanıyor. Birçok oyuncuda koronavirüs çıkması sonucu Antalyaspor kafilesi İstanbul’a gitmedi.

19 Eylül 2020 Cumartesi 15:26
Fraport Tav Antalyaspor'da koronavirüs şoku
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Kırmızı beyazlı ekipte sabah yapılan antrenman sonrası yolculuk hazırlıkları başlarken, takımda birden çok oyuncuda koronavirüs çıkmasının ardından yolculuk iptal edildi.


Koronavirüsün tespit edilmesinin ardından futbolcular tesislere gelerek yeniden test yaptırdı. Yapılan test sonuçları bekleniyor. Yaşanan koronavirüs şokunun ardından Teknik direktör Tamer Tuna’nın iki gün önce söylediği “Yaşamak zorundayız” sözleri gündeme geldi.

14 ve üzeri futbolcu da virüsün bulunması halinde maç ertelenecek.



Son Güncelleme: 19.09.2020 15:26
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Anahtar Kelimeler:
AntalyasporBeşiktaşCovid-19
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