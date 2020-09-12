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Fransız ekip genç yıldızı renklerine bağladı!

Fransız ekip Lille transferlerine devam ediyor. Son olarak genç yıldız Mustafa Kapı’yı renklerine bağladığını açıkladı! Mustafa Kapı ile birlikte Lille’de toplam 5 Türk oyuncu olmuş oldu…

12 Eylül 2020 Cumartesi 23:50
Fransız ekip genç yıldızı renklerine bağladı!
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Fransız ekip Lille tarafından yapılan açıklamaya göre, 18 yaşındaki Türk oyuncu Mustafa Kapı ile sözleşme imzalandı. Mustafa Kapı’nın fotoğrafı sosyal medya hesaplarında aşağıdaki not ile paylaşıldı;

“Kuşağının en iyi potansiyele sahip isimleri arasında olan ve son derece gelecek vaat eden genç oyuncu artık Lille'de”

Burak Yılmaz Hoş Geldin Dedi


Lille forması altındaki bir diğer Türk oyuncu olan Burak Yılmaz, genç takım arkadaşına video ile hoş geldin dedi. Kulübün Twitter hesabından paylaşılan videoda Burak Yılmaz’ın, “Mustafa, 'hoş geldin' kardeşim. Burada olduğun, buraya geldiğin için çok mutluyum. İnşallah senin için her şey çok güzel olacak” ifadelerine yer verdiği görüldü.

Mustafa Kapı, Galatasaray forması altında Süper Lig’de yeşil sahalara çıkan en genç oyuncu olmuştu. Altyapıdan çıkan Mustafa Galatasaray ile sözleşme uzatmamış, ardından kadro dışı kalmıştı. Lille ise genç oyuncu için 300.000 yetiştirme bedeli ödeyerek oyuncuyu kadrosuna kattı.

 



Son Güncelleme: 12.09.2020 23:50
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Anahtar Kelimeler:
FutbolLilleFransa
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