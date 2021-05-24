Fransa’da Türkler Manşetlerde!

Spor gazetesi L’Equipe’in haberinde, “Yılmaz ve David sayesinde Angers’i 90 dakikanın tamamında hakim olarak yenen Lille, masal gibi bir sezonun sonunda kendi tarihinin dördüncü şampiyonluğunu ilan etti” ifadeleri kullanıldı.

Milli Futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı maçın ardından şampiyonluk kutlamalarında Türk bayrağını gururla taşıdı. Geçen senelerde Zeki ve bu sene Burak ve Yusuf’u transfer eden Lille Türk isimlerin de saha içinde kendi aralarında ki uyumundan faydalanmış oldu.

Burak Yılmaz’ın önemi

RMC Sport kanalının haberinde Lille takımının şampiyonluğunun mimarları; teknik direktör Christophe Galtier, Burak Yılmaz ve eski teknik direktör Luis Campos yorumu yaptı. Haberde Lille’in teknik adam değiştirmesine rağmen şampiyonluğu elde ettiğini belirtildi.

Y işareti

Ülkenin en önemli gazetelerinden Le Figaro ise “Burak Yılmaz Lille’i şampiyonluğa taşıdı” başlığını kullandı. Burak Yılmaz’ın kurtarıcı olarak nitelendirildiği haberde oyuncunun son 6 karşılaşmada 6 gol kaydedip son maçta yine sahneye çıkıp takımını şampiyonluğa taşıdığı vurgulandı.

France Info, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı’nın kollarıyla geçtiğimiz günlerde Yusuf Yazıcının duyurduğu kişisel sembolünü yaptığı fotoğrafı kullandı. Haberde, Lille’in Paris Saint-Germain’in uzun geçtiğimiz senelerdeki hegemonyasına rağmen şampiyon olmayı başarabildiği belirtildi.

Yılın ilk 11’inde Türk isim yok

Lille’in şampiyonluğunun ardından tamamlanan Fransa Ligi’nde açıklanan yılın 11’inde takımın şampiyon olmasında büyük katkısı olan Burak, Zeki, Yusuf üçlüsünden hiçbirinin olmaması da dikkat çekti.