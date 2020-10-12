Fransa'da koronavirüs skandalı! Test sonucu pozitif çıkan basketbolcu maça çıktı

Fransa Basketbol Ligi’nde Cholet ile ASVEL arasında oynanan müsabakada ABD’li basketbolcu Norris Cole’un koronavirüs testinin pozitif çıkmasına rağmen oynadığı belirlendi. ASVEL, Cole’un durumunu Federasyon temsilcilerine iletmesine karşın ilk beşte yazılan bir oyuncunun maça çıkmak zorunda olduğu yanıtı verildi.

Federasyon mahkemeye verilecek

Maçta ilk beşte oynayan Cole, rakip takım oyuncularıyla yumruk selamlaşması yapıp 40 saniye sahada kaldı. Maç topunu da tutan Cole, ASVEL teknik ekibi tarafından oyundan alındı. Maçtan sonra ASVEL yardımcı koçu Fauthoux, yetkililere bilgi verip görevini yaptığını dile getirdi.

Erman Kunter’in çalıştırdığı Cholet ise maç sonrasında yaptığı sert açıklamalarda, bütün sorumluların ve federasyonun mahkemeye verileceğini açıkladı.