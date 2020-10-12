Fransa'da koronavirüs skandalı! Test sonucu pozitif çıkan basketbolcu maça çıktı

Fransa Basketbol Ligi’nde Cholet ile ASVEL arasında oynanan müsabakada ABD’li basketbolcu Norris Cole’un koronavirüs testinin pozitif çıkmasına rağmen oynadığı belirlendi. ASVEL, Cole’un durumunu Federasyon temsilcilerine iletmesine karşın ilk beşte yazılan bir oyuncunun maça çıkmak zorunda olduğu yanıtı verildi.
Federasyon mahkemeye verilecek
Erman Kunter’in çalıştırdığı Cholet ise maç sonrasında yaptığı sert açıklamalarda, bütün sorumluların ve federasyonun mahkemeye verileceğini açıkladı.
Son Güncelleme: 12.10.2020 19:36