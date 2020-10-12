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Fransa'da koronavirüs skandalı! Test sonucu pozitif çıkan basketbolcu maça çıktı

Fransa Basketbol Ligi'nde Cholet ve ASVEL arasında oynanan maçta test sonucu pozitif çıkan ABD'li Norris Cole maça çıktı. Cholet, olaydan sorumlu olan herkesin mahkemeye verileceğini açıkladı.

12 Ekim 2020 Pazartesi 19:36
Fransa'da koronavirüs skandalı! Test sonucu pozitif çıkan basketbolcu maça çıktı
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Fransa Basketbol Ligi’nde Cholet ile ASVEL arasında oynanan müsabakada ABD’li basketbolcu Norris Cole’un koronavirüs testinin pozitif çıkmasına rağmen oynadığı belirlendi. ASVEL, Cole’un durumunu Federasyon temsilcilerine iletmesine karşın ilk beşte yazılan bir oyuncunun maça çıkmak zorunda olduğu yanıtı verildi.


Maçta ilk beşte oynayan Cole, rakip takım oyuncularıyla yumruk selamlaşması yapıp 40 saniye sahada kaldı. Maç topunu da tutan Cole, ASVEL teknik ekibi tarafından oyundan alındı. Maçtan sonra ASVEL yardımcı koçu Fauthoux, yetkililere bilgi verip görevini yaptığını dile getirdi.

Federasyon mahkemeye verilecek

Erman Kunter’in çalıştırdığı Cholet ise maç sonrasında yaptığı sert açıklamalarda, bütün sorumluların ve federasyonun mahkemeye verileceğini açıkladı.

 



Son Güncelleme: 12.10.2020 19:36
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FransaKoronavirüsSon Dakika
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