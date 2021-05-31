Fransa şampiyonunda hedef Fatih Terim!

Fatih Terim’in Galatasaray’daki geleceği netlik kazanmamışken Lille kulübünden ani bir hamle gelebilir. Şampiyonluktan sonra Christophe Galtier’in istifa etmesiyle yeni teknik adam arayan kulüp Uefa kupası kazanmış Fatih Terim’i altenatifleri arasına aldı.

Listedeki diğer hocalar

Milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı’nın top koşturduğu Lille yeni antrenör arayışı içerisinde. Fransız takımda konuşulan isimlerden biri Fatih Terim.

İddialara göre Lille’in altenatifleri arasında Laurent Blanc, Patrick Viera, Lucien Favre ve Fatih terim gibi dünyaca ünlü antrenörler var. Listede olan bir diğer isim de Claudio Ranieri. Sampdoria’dan ayrılan antrenörün Lille’e olumlu yaklaştığı öne sürüldü.