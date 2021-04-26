Fransa manşetlerinde bir Türk! Burak Yılmaz

Fransa'nın Lille takımında forma giyen milli futbolcumuz Burak Yılmaz dün takımının Lyon deplasmanında 2 gol, 1 de asist üreterek gerçekleştirdiği performansıyla Fransız basının manşetlerini kapladı. Şampiyonluk yarışında emin adımlarla ilerleyen Lille dün Lyon deplasmanında 2-0 geriye düştüğü maçta Burak Yılmaz'ın sahneye çıkmasıyla adeta zafere uzandı. Burak Yılmaz 45. dakikada attığı gol ile farkı bire indiren takım karşılaşmanın 60. dakikasında Jonathan David'in attığı beraberlik golünde asis yapmasıyla gündeme oturdu. Milli futbolcumuz galibiyete ulaştıran golü ise 85. dakikada atarak adını duyurdu.

‘Türk forveti sayesinde Lille şampiyonluğa bir adım daha attı’

Burak Yılmaz'ın dün akşam gerçekleştirdiği muhteşem performansı ile ülke basınında da adına geniş yer buldu. Ülkenin önemli spor gazetelerinden biri olan L'Equipe manşetinde Burak Yılmaz'a yer verirken manşetinde Burak Yılmaz’ın gol sonrasındaki sevincini gösteren bir fotoğraf kullandı.’Türk forveti Burak Yılmaz'ın iki gol ve bir asisti sayesinde Lille, Fransa şampiyonu unvanına doğru bir adım daha attı’ ifadelerinin kullanan gazete Milli Yıldıza övgülerde bulundu. Burak Yılmaz performansı ile Fransa'da haftanın ilk 11'ine seçildi.

Öte yandan Lille takımının Teknik Direktörü Christophe Galtier, gerçekleşen mücadele sonrasında 35 yaşındaki futbolcunun performansına övgüler yağdırırken Burak Yılmaz, takımımızın dinamosu ve tamamen şampiyonluğa odaklanmış durumda olduğunu söyledi.

Burak Yılmaz, bu sezon Fransa liginde çıktığı 24 maçta 12 gol, 5 de asist gerçekleştirirken dün geceki karşılaşmadaki galibiyette Lille puanını 73'e çıkararak galibiyet yolundaki yerini korudu.

