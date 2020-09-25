Fransa Açık'ta ilk tur eşleşmeleri belli oldu

Fransa’nın başkenti Paris’te Pazar günü başlayacak olan tunuvanın kuram çekimi gerçekleştirildi. Kuraların sonucunda seribaşı oyuncuların rakipleri belli oldu. Buna göre klasmanda ikinci sırada bulunan Rafael Nadal, 83. Sırada bulunan Egor Gerasimov ile eşleşti. Klasmanda birinci sırada bulunan Sırp tenisçi Djokovic ise klasmanda 80. Sırada olan Mikael Ymer ile eşleşti.
Öte yandan tunuvanın özel davetlileri eski dünya 1 numarası Andy Murray ve 2015 şampiyonu Stanislas Wawrinka ilk turda karşı karşıya gelecek.
Son Güncelleme: 25.09.2020 19:27