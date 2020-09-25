Fransa Açık'ta ilk tur eşleşmeleri belli oldu

Fransa’nın başkenti Paris’te Pazar günü başlayacak olan tunuvanın kuram çekimi gerçekleştirildi. Kuraların sonucunda seribaşı oyuncuların rakipleri belli oldu. Buna göre klasmanda ikinci sırada bulunan Rafael Nadal, 83. Sırada bulunan Egor Gerasimov ile eşleşti. Klasmanda birinci sırada bulunan Sırp tenisçi Djokovic ise klasmanda 80. Sırada olan Mikael Ymer ile eşleşti.

Tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Simona Halep klasmanda 70. olan Sara Sorribes Tormo ile eşleşirken, 23 grand slam şampiyonluğu bulunan 6 numaralı seribaşı Serena Williams ise 102. sıradaki Kristie Ahn ile eşleşti.

Öte yandan tunuvanın özel davetlileri eski dünya 1 numarası Andy Murray ve 2015 şampiyonu Stanislas Wawrinka ilk turda karşı karşıya gelecek.