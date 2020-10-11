Fransa Açık şampiyonu Nadal, yeni bir rekora imza attı

Fransa Açık Tenis Tunuvası tek erkekler finalinde Rafael Nadal, Sırp rakibi Novak Djokovic karşısında 6-0, 6-2 ve 7-5’lik setlerle 3-0 galip gelmeyi başardı. Paris’te gerçekleşen tunuvada ilk 2 set Nadal’ın üstünlüğüyle tamamlanırken, son sette her iki rakip de başa baş bir mücadele ortaya koydu.

Set vermeden 4 defa şampiyon oldu

Bir defa daha Fransa Açık şampiyonu olmayı başaran Nadal, 100. galibiyetini ve 13. şampiyonluğunu aldı.

Dünyaca ünlü tenis sporcusu Nadal, tunuvalarda rakiplerine set vermeden zafere ulaşmayı başararak ilke imza attı. Böylelikle Nadal, rakibine set sayısı vermeden 4 defa şampiyonluk yaşayan ilk tenis sporcusu oldu.