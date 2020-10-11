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Fransa Açık şampiyonu Nadal, yeni bir rekora imza attı

Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda Rafael Nadal, rakibi Novak Djokovic karşısında 3-0 galip gelerek şampiyon oldu. Nadal bu zaferle set vermeden 4 defa şampiyon olan ilk tenisçi oldu.

11 Ekim 2020 Pazar 21:21
Fransa Açık şampiyonu Nadal, yeni bir rekora imza attı
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Fransa Açık Tenis Tunuvası tek erkekler finalinde Rafael Nadal, Sırp rakibi Novak Djokovic karşısında 6-0, 6-2 ve 7-5’lik setlerle 3-0 galip gelmeyi başardı. Paris’te gerçekleşen tunuvada ilk 2 set Nadal’ın üstünlüğüyle tamamlanırken, son sette her iki rakip de başa baş bir mücadele ortaya koydu.


Bir defa daha Fransa Açık şampiyonu olmayı başaran Nadal, 100. galibiyetini ve 13. şampiyonluğunu aldı.

Set vermeden 4 defa şampiyon oldu

Dünyaca ünlü tenis sporcusu Nadal, tunuvalarda rakiplerine set vermeden zafere ulaşmayı başararak ilke imza attı. Böylelikle Nadal, rakibine set sayısı vermeden 4 defa şampiyonluk yaşayan ilk tenis sporcusu oldu.



Son Güncelleme: 11.10.2020 21:21
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Anahtar Kelimeler:
Fransa AçıkRafael NadalTenis
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