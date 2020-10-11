Fransa Açık şampiyonu Nadal, yeni bir rekora imza attı

Fransa Açık Tenis Tunuvası tek erkekler finalinde Rafael Nadal, Sırp rakibi Novak Djokovic karşısında 6-0, 6-2 ve 7-5’lik setlerle 3-0 galip gelmeyi başardı. Paris’te gerçekleşen tunuvada ilk 2 set Nadal’ın üstünlüğüyle tamamlanırken, son sette her iki rakip de başa baş bir mücadele ortaya koydu.
Set vermeden 4 defa şampiyon oldu
Dünyaca ünlü tenis sporcusu Nadal, tunuvalarda rakiplerine set vermeden zafere ulaşmayı başararak ilke imza attı. Böylelikle Nadal, rakibine set sayısı vermeden 4 defa şampiyonluk yaşayan ilk tenis sporcusu oldu.
Son Güncelleme: 11.10.2020 21:21