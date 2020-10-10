Fransa Açık finalinde Rafael Nadal Novak Djokovic ile karşılaşacak

Sezonun son grand slam tunuvası finalinde Nadal Djokovic ile karşılaşacak. Tek erkeklerde 12 Fransa Açık şampiyonluğu olan Rafael Nadal dünya 1 numarası Djokovovic ile korta çıkacak. 33 yaşındaki dünya bir numarası sezonu çok formda geçirirken, Nadal’ı yenerse bütün grand slam tunuvalarını ikişer kez kazanan tek isim olacak.

Öte yandan İspanyol raket Nadal maçı kazanması halinde tunuvalardaki 100. Galibiyetini elde etmiş olacak. Tecrübeli raket grand slam tunuvalarında bu galibiyet sayısına ulaşan ikinci erkek olurken, tüm kulvarlarda ise 5. İsim olacak.

İki büyük raket bugüne dek 55 maçta karşı karşıya gelirken bu karşılaşmalarda Nadal 26, Djokovic ise 29 kez galip geldi.

Öte yandan Rafael Nadal tunuvada finale gelene de set kaybetmezken, bu karşılaşmada set vermeden kazanırsa bunu başaran ilk isim olacak. Tunuvayı kazanan kişi 1.6 milyon Euro olan ödülü alırken, ikinci ise 850 bin Euro ödül alacak.