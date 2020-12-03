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Fotomaç Süper Lig’in En İyileri Ödül Töreni'nde ödül alan isimler

Fotomaç tarafından düzenlenen Yılın En İyileri ödül töreni düzenlendi. Yapılan etkinlik sonrasında pek çok alanda ödül dağıtılırken Futbol severler dağıtılan ödülleri kimlerin aldığını merak etmeye başladı.

03 Aralık 2020 Perşembe 22:54
Fotomaç Süper Lig’in En İyileri Ödül Töreni'nde ödül alan isimler
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Türkiye’nin en fazla okunan spor gazetelerinden bir tanesi olan Fotomaç tarafından düzenlenen ödüller sahiplerini buldu. Süperlig’in En İyileri Ödül Töreni’nde ödül alan isimlere sahnede ödülleri takdim edildi.

Fotomaç’ın düzenlediği Süper Lig’in En İyileri ödülleri ligte tüm sezon boyunca dikkat çeken isimler belirlendi. Pek çok alanda ödül verilirken en iyi orta saha oyuncusunda en iyi kulüp başkanına kadar pek çok ödül dağıtıldı.

Ödül alan isimler

  • Türk Futboluna Üstün Hizmet Onur Ödülü - Emre Belözoğlu (Fenerbahçe)
  • Ziraat Türkiye Kupası Onur Ödülü - Ahmet Ağaoğlu (Trabzonspor)
  • Yılın kalecisi - Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
  • Türk Futbolu'nda Fark Yaratan Teknik Direktör: Şenol Güneş
  • Yılın forveti - Alexander Sörloth (Trabzonspor)
  • Yılın en değerli Türk futbolcusu - Abdülkadir Ömür (Trabzonspor)
  • Yılın savunma oyuncusu - Marcao (Galatasaray)
  • Turkuaz Medya Onur Ödülü: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu
  • Fotomaç Özel Ödülü: TFF Başkanı Nihat Özdemir
  • Yılın en değerli yabancı futbolcusu - Fenando Muslera (Galatasaray)
  • Yılın jokeri - Atiba Hutchinson (Beşiktaş)
  • Yılın orta saha oyuncusu - Ozan Tufan (Fenerbahçe)
  • Yılın kulüp başkanı - Mecnun Odyakmaz (Sivasspor)
  • Yılın takımı - Medipol Başakşehir
  • Yılın teknik direktörü - Okan Buruk (Medipol Başakşehir)

 



Son Güncelleme: 03.12.2020 22:54
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FotomaçYılın En Iyileri ödül Töreniödül
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