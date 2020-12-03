Fotomaç Süper Lig’in En İyileri Ödül Töreni'nde ödül alan isimler

Türkiye’nin en fazla okunan spor gazetelerinden bir tanesi olan Fotomaç tarafından düzenlenen ödüller sahiplerini buldu. Süperlig’in En İyileri Ödül Töreni’nde ödül alan isimlere sahnede ödülleri takdim edildi.

Fotomaç’ın düzenlediği Süper Lig’in En İyileri ödülleri ligte tüm sezon boyunca dikkat çeken isimler belirlendi. Pek çok alanda ödül verilirken en iyi orta saha oyuncusunda en iyi kulüp başkanına kadar pek çok ödül dağıtıldı.

Ödül alan isimler