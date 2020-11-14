Formula1 şampiyonu Lewis Hamilton'a Yol Temizleme Aracı ile cevap: işine bak kardeşim!

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından bir tanesi olan Formula1, 9 yıllık aradan sonra tekrar İstanbul’da başladı. Tuzla Intercity İstanbul Park’ta sıralama turları yapılırken başlayan sağanak yağmur nedeni ile duraklatıldı.

Daha sonrasında Tuzla Belediyesi’ne ait yol süpürme aracı yarışın tekrar başlayabilmesi için kurutma işlemine başladı. Pistin birinci virajını alan belediye arabasını görenler yorumlarda bulundu. ‘birinci viraja ilk ulaşan araç’ yorumları yapılırken yorumlar yüzleri güldürdü.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı yapılan esprili yorumlar sonrasında ‘bak işine kardeşim’ yazarak pek çok kişiyi güldürdü.

Twitter üzerinden Formula1 resmi sayfasında yol temizleme aracının fotoğrafı paylaşılarak ‘Geç katılımcı Pol pozisyonu için ortaya çıktı’ açıklaması yapıldı. Formula1 şampiyon takımlarından MercedesAMG Petronas takımı da sosyal medya hesabında ‘Bugün viraja ulaşan tek kişi o’ paylaşımında bulundu.