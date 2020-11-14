İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Tüm illerde sigara yasağı başladı! İlk cezalar kesildi
Tüm illerde sigara yasağı başladı!...
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan Türk çift Amerikan basınının manşetinde
Son Dakika
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan...
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu değişimi korkuttu
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu...
FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı
Son Dakika
FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü...

Formula1 şampiyonu Lewis Hamilton'a Yol Temizleme Aracı ile cevap: işine bak kardeşim!

Formula1 şampiyonu Lewis Hamilton geçen günlerde yaptığı açıklamalar ile eleştirilirken yanıt Tuzla Belediye Başkanından geldi. Yol Süpürme Aracı'nın pistte ki suları temizlediği sırada paylaşım yapan Tuzla Belediye Başkanı 'Hamilton işine bak kardeşim' yazdı.

14 Kasım 2020 Cumartesi 22:45
Formula1 şampiyonu Lewis Hamilton'a Yol Temizleme Aracı ile cevap: işine bak kardeşim!
Takip Et:

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından bir tanesi olan Formula1, 9 yıllık aradan sonra tekrar İstanbul’da başladı. Tuzla Intercity İstanbul Park’ta sıralama turları yapılırken başlayan sağanak yağmur nedeni ile duraklatıldı.

Daha sonrasında Tuzla Belediyesi’ne ait yol süpürme aracı yarışın tekrar başlayabilmesi için kurutma işlemine başladı. Pistin birinci virajını alan belediye arabasını görenler yorumlarda bulundu. ‘birinci viraja ilk ulaşan araç’ yorumları yapılırken yorumlar yüzleri güldürdü.


Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı yapılan esprili yorumlar sonrasında ‘Lewis Hamilton bak işine kardeşim’ yazarak pek çok kişiyi güldürdü.

Twitter üzerinden Formula1 resmi sayfasında yol temizleme aracının fotoğrafı paylaşılarak ‘Geç katılımcı Pol pozisyonu için ortaya çıktı’ açıklaması yapıldı. Formula1 şampiyon takımlarından MercedesAMG Petronas takımı da sosyal medya hesabında ‘Bugün viraja ulaşan tek kişi o’ paylaşımında bulundu.

 



Son Güncelleme: 14.11.2020 22:45
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Formula1Tuzla BelediyesiLewis Hamilton
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yalovaspor'un tamamı korona çıktı
Yalovaspor'un tamamı korona çıktı
Liverpool'un yıldızı Mohammed Salah'ın Covid-19 testi pozitif çıktı!
Liverpool'un yıldızı Mohammed Salah'ın Covid-19 testi pozitif çıktı!
A Milli Futbol Takımı'nda iki oyuncu kadrodan çıkarıldı!
A Milli Futbol Takımı'nda iki oyuncu kadrodan çıkarıldı!
THY EuroLeague 8. hafta fikstürü!
THY EuroLeague 8. hafta fikstürü!
Aboubakar'dan 2 gol birden!
Aboubakar'dan 2 gol birden!
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde hedefi Andriy Yarmolenko!
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde hedefi Andriy Yarmolenko!

Popüler Haberler

Türk Telekom kime, nasıl şikayet edilir? Türk Telekom şikayet yolları
Part time çalışma kıdem tazminatı şartları nelerdir? 2020
Ek5 Tarım sigortasında gerekli evraklar nelerdir? 2020
İkea güncel çalışma saatleri ve günleri 2020
SİDA nedir, ne anlama gelmektedir
Yemin dizisi Münevver (Melahat Abbasova) kimdir?
İncir Ağacı neden yayınlanmıyor? İncir Ağacı final bölümü olacak mı? TRT 1 İncir Ağacı bitti mi, final yapacak mı?
Fox Tv Genç Yetenekler Atölyesine nasıl başvurulur, şartları neler?
Faturalı hatta kredi başvurusu nasıl yapılır? 2020 faturalı hat kredi nasıl alınır?
Anaokulları eğitimi zorunlu oldu mu? 2020 anaokuluna gitmek zorunlu mu?
SGK eksik gün bildirimi nedir? Eksik günbildirimi nasıl yapılır? Eksik gün sebepleri ve detayları
Kuruluş Osman Adelfa kimdir? Prenses Adelfa gerçek adı nedir? Hazal Adıyaman rol aldığı yapımlar
Patara nerede? Patara antik kenti haritadaki yeri ve konumu
Eltilerin Savaşı filmi ne zaman vizyona girecek? Filmin konusu ne? Gupse Özay’ın filmi çekimleri tamamlandı!
Ramo dizisi Cavidan kimdir? Gerçek adı nedir? Burcu Cavrar nereli ve kaç yaşında?
HGS çağrı merkezi ile bakiye sorgulama 2020
Müge Anlı Şiar Kılıç olayında son durum ne? 14 Kasım 2020 Cumartesi Müge Anlı Şiar Kılıç olayı son durum ve detaylar
SGK borçlarına yapılandırma müjdesi
Mesane kanseri hangi kan gruplarında risklidir?
2020 yılında devlet tarafından verilen maddi destekler açıklandı!
SGK uzmanlarından aylık 40 TL ödeme yaparak erken emeklilik formülü

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.