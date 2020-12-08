Formula 2'nin 2020 Dünya Şampiyonu Mick Schumacher oldu.

Micheal Schumacher’in oğlu olan Nick Schumacher, bu sezon Prema Racing ile yapılan Formula 2 yarışında 215 puan toplayarak şampiyon oldu. Bu puanı 12 yarış sonucunda toplayan Mick Schumacher önümüzdeki sezon da ise Formula 1’de Haas adlı takımla karşı karşıya gelecek.

Nick Schumacher’in babası Micheal Schumacher’de bu alanda 7 tane dğnya şampiyonluğunu elinde bulunduruyor.