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Formula 1 yarışları ne zaman? Formula 1 ABD GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Formula 1’de sıradaki durak ABD

Formula 1’de Dünya Şampiyonası heyecanı sezonun 17’inci yarışıyla devam ediyor. ABD’nin Teksas eyaletindeki Austin’de düzenlenecek 17’inci yarış öncesi nefesler tutuldu. Yarış tutkunları Formula 1 yarışları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda ile F1 ABD GP ne zaman sorularını araştırıyor.

23 Ekim 2021 Cumartesi 14:30
Formula 1 yarışları ne zaman? Formula 1 ABD GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Formula 1’de sıradaki durak ABD
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Formula 1’de heyecan sezonun 17’inci yarışıyla devam ediyor. Formula 1 sezonun 17’inci yarışı ABD’nin Teksas eyaletindeki Austin şehrinde gerçekleşecek. 56 Tur üzerinden gerçekleşecek olan yarışın sıralama turları 24 Ekim Pazar günü TSİ 00:00’da başlayacak.

Sezonun tamamlanmasına 6 yarış kala ilk şampiyonluk için büyük bir mücadele ortaya koyan Red Bull’un Hollandalı pilotu Max Verstappen ve sekizinci şampiyonluk için piste çıkan Mercedes pilotu Lewis Hamilton arasında şu anda 6 puan fark bulunuyor. Takımlar klasmanında da son 7 yılın şampiyonu Mercedes, en yakın rakibi Red Bull’un 32 puan önünde bulunuyor.

F1 Teksas GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Formula 1 Teksa GP sıralama yarışları 24 Ekim Pazar günü TSİ 00:00’da başlayacak. Yarış ise aynı gün TSİ 22:00’da start alacak.

Türkiye’de Formula 1 yarışlarının yayın hakkı S Sport’un elinde bulunuyor. F1 Teksas GP S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.


Son Güncelleme: 23.10.2021 14:30
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Anahtar Kelimeler:
S SportABDFormula 1F1
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