Formula 1 yarışları ne zaman? Formula 1 ABD GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Formula 1’de sıradaki durak ABD

Formula 1’de heyecan sezonun 17’inci yarışıyla devam ediyor. Formula 1 sezonun 17’inci yarışı ABD’nin Teksas eyaletindeki Austin şehrinde gerçekleşecek. 56 Tur üzerinden gerçekleşecek olan yarışın sıralama turları 24 Ekim Pazar günü TSİ 00:00’da başlayacak.

F1 Teksas GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sezonun tamamlanmasına 6 yarış kala ilk şampiyonluk için büyük bir mücadele ortaya koyan Red Bull’un Hollandalı pilotu Max Verstappen ve sekizinci şampiyonluk için piste çıkan Mercedes pilotu Lewis Hamilton arasında şu anda 6 puan fark bulunuyor. Takımlar klasmanında da son 7 yılın şampiyonu Mercedes, en yakın rakibi Red Bull’un 32 puan önünde bulunuyor.

Formula 1 Teksa GP sıralama yarışları 24 Ekim Pazar günü TSİ 00:00’da başlayacak. Yarış ise aynı gün TSİ 22:00’da start alacak.

Türkiye’de Formula 1 yarışlarının yayın hakkı S Sport’un elinde bulunuyor. F1 Teksas GP S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.