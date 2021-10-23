Formula 1 yarışları ne zaman? Formula 1 ABD GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Formula 1’de sıradaki durak ABD

Formula 1’de heyecan sezonun 17’inci yarışıyla devam ediyor. Formula 1 sezonun 17’inci yarışı ABD’nin Teksas eyaletindeki Austin şehrinde gerçekleşecek. 56 Tur üzerinden gerçekleşecek olan yarışın sıralama turları 24 Ekim Pazar günü TSİ 00:00’da başlayacak.
F1 Teksas GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Formula 1 Teksa GP sıralama yarışları 24 Ekim Pazar günü TSİ 00:00’da başlayacak. Yarış ise aynı gün TSİ 22:00’da start alacak.
Türkiye’de Formula 1 yarışlarının yayın hakkı S Sport’un elinde bulunuyor. F1 Teksas GP S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.
Son Güncelleme: 23.10.2021 14:30