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Formula 1 yarış takvimi ve saatleri: Formula 1 yarışları ne zaman, hangi gün, saat kaçta?

Formula 1 yarışları her yıl farklı ülkelerde gerçekleşmektedir. 2021 yılının Formula 1 yarış takvimi belli oldu. Formula 1 yarış takvimi nasıl? 2021 Formula 1 yarışları ne zaman? Formula 1 yarışları hakkında merak edilen soruların cevapları haberimizde. İşte 2021 Formula 1 yarış takvimi...

02 Mayıs 2021 Pazar 17:17
Formula 1 yarış takvimi ve saatleri: Formula 1 yarışları ne zaman, hangi gün, saat kaçta?
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Formula 1 yarış takvimi 2021

2 Mayıs: Portekiz GP / Portimao pisti

9 Mayıs: İspanya GP / Barcelona pisti

23 Mayıs: Monako GP / Monako pisti

6 Haziran: Azerbaycan GP / Bakü pisti

11 Haziran: Türkiye GP/ İstanbul Park

27 Haziran: Fransa GP / Paul Ricard pisti

4 Temmuz: Avusturya GP / Spielberg pisti

18 Temmuz: Britanya GP / Silverstone pisti

1 Ağustos: Macaristan GP / Budapeşte pisti

29 Ağustos: Belçika GP / Spa-Francorchamps pisti

5 Eylül: Hollanda GP / Zandvoort pisti

12 Eylül: İtalya GP / Monza pisti

26 Eylül: Rusya GP / Sochi pisti

3 Ekim: Singapur GP / Singapur pisti

10 Ekim: Japonya GP / Suzuka pisti

24 Ekim: Amerika Birleşik Devletleri GP / Austin pisti

31 Ekim: Mexico City GP / Meksika pisti

7 Kasım: Brezilya Sao Paulo GP / Sao Paulo pisti

21 Kasım: Avustralya GP / Melboune pisti

5 Aralık: Suudi Arabistan GP / Cidde pisti

12 Aralık: Birleşik Arap Emirlikleri GP / Abu Dabi pisti

Formula 1 yarışlarının saatleri yarıştan hemen önce belirlenmektedir. 2 Mayıs Pazar günü Portekiz'de gerçekleşen yarış saat 17.00'da başlayacak. F1 yarışları ülkemizde S Sport kanallarından yayınlanmaktadır. 2 Mayıs Pazar günü gerçekleşen yarış S Sport 2 kanalında ekranlara geliyor.

11 Haziran'da gerçekleşecek yarış ilk Kanada'da olacaktı ama Kanada takvimden çıkarıldı ve yerine Türkiye eklendi.

 

 




Son Güncelleme: 02.05.2021 17:17
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Formula 1Formula 1 Yarış TakvimiFormula 1 2021 Yarışları
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