Formula 1 yarış takvimi ve saatleri: Formula 1 yarışları ne zaman, hangi gün, saat kaçta?

Formula 1 yarış takvimi 2021
2 Mayıs: Portekiz GP / Portimao pisti
9 Mayıs: İspanya GP / Barcelona pisti
23 Mayıs: Monako GP / Monako pisti
6 Haziran: Azerbaycan GP / Bakü pisti
11 Haziran: Türkiye GP/ İstanbul Park
27 Haziran: Fransa GP / Paul Ricard pisti
4 Temmuz: Avusturya GP / Spielberg pisti
18 Temmuz: Britanya GP / Silverstone pisti
1 Ağustos: Macaristan GP / Budapeşte pisti
29 Ağustos: Belçika GP / Spa-Francorchamps pisti
5 Eylül: Hollanda GP / Zandvoort pisti
26 Eylül: Rusya GP / Sochi pisti
3 Ekim: Singapur GP / Singapur pisti
10 Ekim: Japonya GP / Suzuka pisti
24 Ekim: Amerika Birleşik Devletleri GP / Austin pisti
31 Ekim: Mexico City GP / Meksika pisti
7 Kasım: Brezilya Sao Paulo GP / Sao Paulo pisti
21 Kasım: Avustralya GP / Melboune pisti
5 Aralık: Suudi Arabistan GP / Cidde pisti
12 Aralık: Birleşik Arap Emirlikleri GP / Abu Dabi pisti
Formula 1 yarışlarının saatleri yarıştan hemen önce belirlenmektedir. 2 Mayıs Pazar günü Portekiz'de gerçekleşen yarış saat 17.00'da başlayacak. F1 yarışları ülkemizde S Sport kanallarından yayınlanmaktadır. 2 Mayıs Pazar günü gerçekleşen yarış S Sport 2 kanalında ekranlara geliyor.
11 Haziran'da gerçekleşecek yarış ilk Kanada'da olacaktı ama Kanada takvimden çıkarıldı ve yerine Türkiye eklendi.