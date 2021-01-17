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Formula 1 yarış takvimi değişti! Türkiye GP'si olacak mı?

Formula 1 yöneticilerinden Jean Todt Monaco GP'sinin iptal olduğunu açıkladı. Açıklamalar sonrasında F1 severler Türkiye GP'si yapılacak mı? sorusunu araştırmaya başladı.

17 Ocak 2021 Pazar 20:19
Formula 1 yarış takvimi değişti! Türkiye GP'si olacak mı?
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Formula 1 tarafından yapılan resmi açıklamalarda 2021 yarış takvimi eksilmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Kasım ayında yılın en iyi yarışına imza atan İstanbul Park yarışı 2021 takvimine alınmadıktan sonra eleştirilere maruz kalmıştı.

FIA Başkanı Jean Todt 2021 yarış takviminden Monaco yarışının çıkarılacağını açıkladıktan sonra gözler İstanbul Park’a çevrildi. Formula 1 haberleri ile adından söz ettiren Formula 1.nl gazetesi haberine göre Monaco yarışı yerine 23 Mayısıs’ta İstanbul Park’ta Türkiye GP’si yapılabilir denildi.

 



Son Güncelleme: 17.01.2021 20:19
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Anahtar Kelimeler:
Formula 1MonacoIstanbulTürkiye
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