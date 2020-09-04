Formula 1 Türkiye yarışı ne zaman hangi tarihlerde olacak? Sezonun 14. yarışı Türkiye'de olacak

Geçtiğimiz yıllarda ülkemizde 6 yıl boyunca yapılan Formula 1 organizasyonu 2011 yılından sonra ilk defa tekrar düzenlenecek. Formula 1 yetkilileri tarafından yapılan açıklama ile duyurulan müjde ile Formula 1 yarışı 15 Kasım’da İstanbul’da yapılacak. Devam eden sezonun 14. yarışı olacak olan Grand Prix 13-14-15 Kasım tarihlerinde İstanbul Park pistinde olacak.

Formula 1 Türkiye’de

Dünya genelinde birçok insan tarafından takip edilen dünyanın en çok kazandıran spor organizasyonlarından biri olan Formula 1 uzun bir sürenin ardından Türkiye’de düzenlenecek. Konu hakkında açıklamalar bulunan Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, ülkemizde tekrar düzenlenecek olan Formula 1 için mutlu olduklarını dile getirdi.

İstanbul Park’ın işletmesini elinde bulunduran Vural Ak, 2013 yılından beri çeşitli çalışmalar yürüterek yarışların tekrardan Türkiye’de düzenlenmesi adına adımlar attıklarını ifade etti. Çalışmalarının karşılığını aldıklarını ileten Ak, Formula 1’in geri dönmesi ile birlikte ülkemizde eski heyecanın tekrar yaşanmasını beklediğini söyledi.

Formula 1 ile çeşitli konularda anlaşma sağlayarak bu yarışın Türkiye’de düzenlenmesini sağlayan Ak, yarışlar için tüm anlaşmaları Intercity olarak üstlendiklerini ve devlete bu konuda bir yük olmadıklarını aktardı.

2003 tarihinde yapımına başlanan İstanbul Park 2 milyon 215 bin metrekarelik devasa bir alanda bulunuyor. Formula 1 yarışları için yapılan pist, birçok yarış müsabakasına da ev sahipliği yapıyor.

Formula 1 dışında Dünya Ralli Şampiyonası’na da ev sahipliği yapacak olan İstanbul Park, bu yarışlar ile birlikte 2020 yılını başarılı bir şekilde tamamlamış olacak.