Formula 1 Türkiye Grand Prix'inde sıralamalar belli oldu!

Seneler sonra Türkiye’de gerçekleştirilecek olan Formula 1 Grand Prix’i için tüm hazırlıklar tamamlandı. Son olarak sıralama turlarının atılmasıyla birlikte yarışta hangi pilotların hangi sıra ile yer alacakları da belirlenmiş oldu.

Sıralamalar Belli Oldu

Saat 15.00’da başlayan sıralama turları, yoğun şiddete ulaşan yağmur nedeniyle kırmızı bayrağın kalkması ile birlikte durduruldu. Yağmur’un etkisini azaltması ardından güvenlik aracı piste çıkarak gerekli kontrolleri gerçekleştirdi. Kontroller ardından pilotlar yeniden piste çıktı.

Q1 kapsamında elenen pilotlar Kevin Magnussen, Daniil Kvyat, George Russel, Romain Grosjean ve Nicholas Latifi olarak görüldü. Q2’de Charles Leclerc, Sebastian Vettel, Carlos Sainz, Pierre Gasly ve Lando Norris pole pozisyonunda başlama şanslarını yitirdiler. Q3’te elenen isimlere bakıldığında ise şaşırtıcı bir şekilde Mercedes pilotları Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas’ın yer aldığı görüldü.

Sıralama turlarının atılması ardından Lewis Hamilton’un yarışa 6. Sırada, Valtteri Bottas’ın 9. Sırada, Kimi Raikkonen’in 8. Sırada, Antonio Giovinazzi’nin 10. Sırada, Renault’un Avusturalyalı pilotu Ricciardo 5. Sırada, Max Verstappen 2. Sırada, Alex Albon 4. Sırada, Sergio Perez 3. Sırada ve Lance Stroll ise ilk sırada yer alacakları belli oldu.