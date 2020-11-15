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Formula 1 Türkiye Grand Prix'inde sıralamalar belli oldu!

Seneler sonra Türkiye'de gerçekleştirilecek olan Formula 1 yarışı için nefesler tutuldu. Gerçekleştirilen sıralama turları ardından hangi pilotların hangi sıralarda yarışa başlayacakları da belli oldu. Lance Stroll şapkadan tavşan çıkardı...

15 Kasım 2020 Pazar 00:08
Formula 1 Türkiye Grand Prix'inde sıralamalar belli oldu!
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Seneler sonra Türkiye’de gerçekleştirilecek olan Formula 1 Grand Prix’i için tüm hazırlıklar tamamlandı. Son olarak sıralama turlarının atılmasıyla birlikte yarışta hangi pilotların hangi sıra ile yer alacakları da belirlenmiş oldu.


Saat 15.00’da başlayan sıralama turları, yoğun şiddete ulaşan yağmur nedeniyle kırmızı bayrağın kalkması ile birlikte durduruldu. Yağmur’un etkisini azaltması ardından güvenlik aracı piste çıkarak gerekli kontrolleri gerçekleştirdi. Kontroller ardından pilotlar yeniden piste çıktı.

Sıralamalar Belli Oldu

Q1 kapsamında elenen pilotlar Kevin Magnussen, Daniil Kvyat, George Russel, Romain Grosjean ve Nicholas Latifi olarak görüldü. Q2’de Charles Leclerc, Sebastian Vettel, Carlos Sainz, Pierre Gasly ve Lando Norris pole pozisyonunda başlama şanslarını yitirdiler. Q3’te elenen isimlere bakıldığında ise şaşırtıcı bir şekilde Mercedes pilotları Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas’ın yer aldığı görüldü.

Sıralama turlarının atılması ardından Lewis Hamilton’un yarışa 6. Sırada, Valtteri Bottas’ın 9. Sırada, Kimi Raikkonen’in 8. Sırada, Antonio Giovinazzi’nin 10. Sırada, Renault’un Avusturalyalı pilotu Ricciardo 5. Sırada, Max Verstappen 2. Sırada, Alex Albon 4. Sırada, Sergio Perez 3. Sırada ve Lance Stroll ise ilk sırada yer alacakları belli oldu.



Son Güncelleme: 15.11.2020 00:08
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Anahtar Kelimeler:
Formula 1Grand PrixTürkiyeIstanbulİstanbul Park
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