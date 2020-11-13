Formula 1 Türkiye Grand Prix şifresiz hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye Grand Prinx’inde heyecan başladı. 13-15 Kasım tarihleri arasından gerçekleşecek olan yarışlarda sıralama turu bugün gerçekleştirildi.

İstanbul Park pistinde gerçekleştirilecek sıralama turları için hazırlıklar başladı. Yarış severler yarışları nereden takip edeceklerini merak ediyor. Formula 1 Türkiye yarışları S Sport ekranlarında yayınlanacak. Yarışlar takvimi ise şu şekilde;