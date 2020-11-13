Formula 1 Türkiye Grand Prix şifresiz hangi kanalda yayınlanacak?

İstanbul Park pistinde gerçekleştirilecek sıralama turları için hazırlıklar başladı. Yarış severler yarışları nereden takip edeceklerini merak ediyor. Formula 1 Türkiye yarışları S Sport ekranlarında yayınlanacak. Yarışlar takvimi ise şu şekilde;
- 13 Kasım Cuma saat 11:00 sıralama turları, ikinci sıralama turu ise 15:00’de gerçekleşecek.
- 14 Kasım Cumartesi günü üçüncü sıralama turu saat 12:00’de gerçekleşirken, son sıralama turu da saat 15:00’de gerçekleşecek.
- 15 Kasım Pazar günü ise yarış saat 13:10’da başlayacak.
Son Güncelleme: 13.11.2020 14:11