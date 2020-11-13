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Formula 1 Türkiye Grand Prix şifresiz hangi kanalda yayınlanacak?

Formula 1 Türkiye Grand Prinx’inde heyecan bugün yapılan sıralama turlarıyla başladı. Yarış severler 13-15 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek yarışlar öncesi Formula 1 Türkiye Grand Prinx şifresiz hangi kanalda yayınlanacak sorusunu araştırmaya başladı.

13 Kasım 2020 Cuma 14:11
Formula 1 Türkiye Grand Prix şifresiz hangi kanalda yayınlanacak?
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Formula 1 Türkiye Grand Prinx’inde heyecan başladı. 13-15 Kasım tarihleri arasından gerçekleşecek olan yarışlarda sıralama turu bugün gerçekleştirildi.

İstanbul Park pistinde gerçekleştirilecek sıralama turları için hazırlıklar başladı. Yarış severler yarışları nereden takip edeceklerini merak ediyor. Formula 1 Türkiye yarışları S Sport ekranlarında yayınlanacak. Yarışlar takvimi ise şu şekilde;

  • 13 Kasım Cuma saat 11:00 sıralama turları, ikinci sıralama turu ise 15:00’de gerçekleşecek.
  • 14 Kasım Cumartesi günü üçüncü sıralama turu saat 12:00’de gerçekleşirken, son sıralama turu da saat 15:00’de gerçekleşecek.
  • 15 Kasım Pazar günü ise yarış saat 13:10’da başlayacak.


Son Güncelleme: 13.11.2020 14:11
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Anahtar Kelimeler:
Formula 1S SportYayın
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