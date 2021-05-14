Formula 1 Türkiye Grand Prix neden iptal edildi?

Türkiye Grand Prix’in iptal edilmesi kararından sonra Fransa Grand Prix’i 1 hafta öne alınarak 18 ile 20 Haziran tarihlerine çekildi.

Avusturya’da da 1. 25 ve 27 Haziran’da, 2. ise 2 ve 4 Temmuz’da 2 Grand Prix yapılacak.

Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali, "Türkiye'de yarışmayı sabırsızlıkla bekliyorduk fakat getirilen seyahat kısıtlamaları Haziran'da orada olamamamız anlamına geliyor" açıklamasını yaptı.Stefano Domenicali aynı zamanda "Türkiye'deki organizatörlere ve makamlara son haftalardaki tüm çabaları için teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca Fransa ile Avusturya'daki organizatörlere de bu çözümü bulmaktaki hızları, esneklikleri ve çabaları için teşekkür ediyorum" diye konuştu.Domenicali, aldıkları kararın, Formula 1'in gelişmeler karşısında çabuk reaksiyon gösterme ve çözümler bulabilme kabiliyetine sahip olduğunu gösterdiğini" ifade etti.

UEFA da dün İngiltere Premier Ligi takımları Manchester City ile Chelsea arasında 29 Mayıs tarihinde İstanbul'da oynanması beklenen Şampiyonlar Ligi finalinin, Portekiz Porto'ya alındığını duyurmuştu.

İngiltere'nin geçen hafta Türkiye'yi, dönüşte on günlük otel karantinasına girilen "kırmızı liste"ye almasından dolayı, İngiliz taraftarların maça gidebilmesi zorlaşmıştı.