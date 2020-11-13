Formula 1 Türkiye Grand Prix F1 İstanbul pilotlar ve markalar puan durumu

Formula 1 Türkiye Grand Prinx’inde heyecan başladı. 13-15 Kasım tarihleri arasından gerçekleşecek olan yarışlar bugün saat 11:00’de ilk sıralama turları gerçekleştirildi. Yarış severlerin heyecanla takip ettiği yarışlar öncesi sıralamalar merak konusu oldu.

İstanbul Park pistinde gerçekleşen ilk sıralama turu yarışları öncesi Mercedes takımlar klasmanında şampiyonluğunu garantilerken, Alfa Romeo’nun 41 yaşındaki pilotu Kimi Raikkonen yarışın en tecrübeli ismi olarak piste çıkacak.

Türkiye yarışları öncesinde gerçekleşen 13 yarışta pilotların sıralamasında ilk beş şu şekilde;

Lewis Hamilton: 282 puan

Valtteri Bottas: 197 puan

Max Verstappen: 162 puan

Daniel Ricciardo: 95 puan

Charles Leclerc: 85 puan

Markalar klasmanında ise ilk beş şu şekilde sıralanıyor;