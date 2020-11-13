Formula 1 Türkiye Grand Prix F1 İstanbul pilotlar ve markalar puan durumu

Formula 1 Türkiye Grand Prinx’inde heyecan başladı. 13-15 Kasım tarihleri arasından gerçekleşecek olan yarışlar bugün saat 11:00’de ilk sıralama turları gerçekleştirildi. Yarış severlerin heyecanla takip ettiği yarışlar öncesi sıralamalar merak konusu oldu.
Türkiye yarışları öncesinde gerçekleşen 13 yarışta pilotların sıralamasında ilk beş şu şekilde;
- Lewis Hamilton: 282 puan
- Valtteri Bottas: 197 puan
- Max Verstappen: 162 puan
- Daniel Ricciardo: 95 puan
- Charles Leclerc: 85 puan
Markalar klasmanında ise ilk beş şu şekilde sıralanıyor;
- Mercedes: 479 puan
- Red Bull: 226 puan
- Renault: 135 puan
- McLaren: 134 puan
- Racing Point: 134 puan
Son Güncelleme: 13.11.2020 14:19