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Formula 1 Türkiye Grand Prix F1 İstanbul pilotlar ve markalar puan durumu

Formula 1 Türkiye Grand Prix’inde heyecan bugün başladı. Yarış severler İstanbul yarışları öncesi Formula 1 Türkiye Grand Prix F1 İstanbul pilotlar ve markalar puan durumunu araştırıyor.

13 Kasım 2020 Cuma 14:19
Formula 1 Türkiye Grand Prix F1 İstanbul pilotlar ve markalar puan durumu
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Formula 1 Türkiye Grand Prinx’inde heyecan başladı. 13-15 Kasım tarihleri arasından gerçekleşecek olan yarışlar bugün saat 11:00’de ilk sıralama turları gerçekleştirildi. Yarış severlerin heyecanla takip ettiği yarışlar öncesi sıralamalar merak konusu oldu.


İstanbul Park pistinde gerçekleşen ilk sıralama turu yarışları öncesi Mercedes takımlar klasmanında şampiyonluğunu garantilerken, Alfa Romeo’nun 41 yaşındaki pilotu Kimi Raikkonen yarışın en tecrübeli ismi olarak piste çıkacak.

Türkiye yarışları öncesinde gerçekleşen 13 yarışta pilotların sıralamasında ilk beş şu şekilde;

  • Lewis Hamilton: 282 puan
  • Valtteri Bottas: 197 puan
  • Max Verstappen: 162 puan
  • Daniel Ricciardo: 95 puan
  • Charles Leclerc: 85 puan

Markalar klasmanında ise ilk beş şu şekilde sıralanıyor;

  • Mercedes: 479 puan
  • Red Bull: 226 puan
  • Renault: 135 puan
  • McLaren: 134 puan
  • Racing Point: 134 puan


Son Güncelleme: 13.11.2020 14:19
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Anahtar Kelimeler:
FormulaSıralamaYarış
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