Formula 1 Türkiye GP iptal mi oldu, neden iptal edildi? Formula 1 Türkiye GP'den üzen haber

2021 Formula 1 Türkiye GP iptal mi oldu?
Bir sene boyunca, her birine Grand Prix adı verilen ve değişik ülkelerde özel yollarda gerçekleştirilen yarışlardan oluşan Formula 1, 2021 GP'sinde Türkiye'de yapılacaktı. Fakat yapılan son duyuru ile, artan yeni tip korona virüs vakaları sebebiyle haziran ayında Türkiye'de düzenlenecek olan yarışın iptal edildiği açıklandı. Açıklamada "Seyahat kısıtlamaları nedeniyle Haziran ayında Türkiye'deki yarışı gerçekleştirmemiz maalesef mümkün değil" sözlerine yer verildi.
Son Güncelleme: 14.05.2021 19:02