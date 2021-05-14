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Formula 1 Türkiye GP iptal mi oldu, neden iptal edildi? Formula 1 Türkiye GP'den üzen haber

Tüm dünyada merakla takip edilen Formula 1 yarışlarının 2021 senesi için Türkiye'de oynanması bekleniyordu. Ancak Grand Prix konu ile açıklama yapınca Formula 1 Türkiye GP iptal mi oldu? 2021 F1 Türkiye GP neden iptal edildi? soruları gündemde yer aldı. İşte merak edilen soruların cevapları...

14 Mayıs 2021 Cuma 19:02
Formula 1 Türkiye GP iptal mi oldu, neden iptal edildi? Formula 1 Türkiye GP'den üzen haber
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Kısaltması F1 olan,tüm dünyada Grand Prix Yarışları olarak  bilinen, tek kişilik, açık tekerlekli otomobil yarışlarının en yüksek seviyesi oluşturan yarışlar serisi olan Formula 1'in Türkiye Grand Prix'inin iptal edildiği haberleri gündemde yer edinmeye başladı. Formula 1 Türkiye GP iptal mi oldu? 2021 F1 Türkiye GP neden iptal edildi? İşte tüm merak edilenler...

2021 Formula 1 Türkiye GP iptal mi oldu? 

Bir sene boyunca, her birine Grand Prix adı verilen ve değişik ülkelerde özel yollarda gerçekleştirilen yarışlardan oluşan Formula 1, 2021 GP'sinde Türkiye'de yapılacaktı. Fakat yapılan son duyuru ile, artan yeni tip korona virüs vakaları sebebiyle haziran ayında Türkiye'de düzenlenecek olan yarışın iptal edildiği açıklandı. Açıklamada "Seyahat kısıtlamaları nedeniyle Haziran ayında Türkiye'deki yarışı gerçekleştirmemiz maalesef mümkün değil" sözlerine yer verildi.


Son Güncelleme: 14.05.2021 19:02
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Anahtar Kelimeler:
F1TürküyeGp
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