Formula 1 Türkiye GP iptal mi oldu, neden iptal edildi? Formula 1 Türkiye GP'den üzen haber

2021 Formula 1 Türkiye GP iptal mi oldu?

Kısaltmasıolan,tüm dünyada Grand Prix Yarışları olarak bilinen, tek kişilik, açık tekerlekli otomobil yarışlarının en yüksek seviyesi oluşturan yarışlar serisi olan Formula 1'in Türkiye Grand Prix'inin iptal edildiği haberleri gündemde yer edinmeye başladı. Formula 1 Türkiyeiptal mi oldu? 2021 F1 Türkiye GP neden iptal edildi? İşte tüm merak edilenler...

Bir sene boyunca, her birine Grand Prix adı verilen ve değişik ülkelerde özel yollarda gerçekleştirilen yarışlardan oluşan Formula 1, 2021 GP'sinde Türkiye'de yapılacaktı. Fakat yapılan son duyuru ile, artan yeni tip korona virüs vakaları sebebiyle haziran ayında Türkiye'de düzenlenecek olan yarışın iptal edildiği açıklandı. Açıklamada "Seyahat kısıtlamaları nedeniyle Haziran ayında Türkiye'deki yarışı gerçekleştirmemiz maalesef mümkün değil" sözlerine yer verildi.