Formula 1 Türkiye GP hangi kanaldan izlenecek? Formula 1 Türkiye GP şifresiz canlı yayın kanal bilgisi

21 Ekim 2020 Çarşamba 22:52
Türkiye'ye döndükten dokuz yıl sonra, S Sport'tan Formula 1 organizasyonundaki Türkiye ayağı ekranlarda şifresiz bir şekilde yayınlanacak.
FIA'nın 25 Ağustos 2020'de yaptığı açıklamanın ardından dokuz yıl sonra takvime geri dönen Intercity İstanbul Park'ta yayınlanacak yarışın hayranlarına müjdelendiği duyuruldu. 13-15 Kasım 2020 tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak yarışma, S Sport ekranında şifresiz uydu üzerinden canlı yayınlanacak.
Türkiye DHL 2020 Formula 1 Grand Prix'i 13-15 Kasım tarihleri arasında yapılacak ve izleyiciler Sport S ekranından canlı olarak izleyebilecek.
Son Güncelleme: 21.10.2020 22:52
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