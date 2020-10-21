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Formula 1 Türkiye GP hangi kanaldan izlenecek? Formula 1 Türkiye GP şifresiz canlı yayın kanal bilgisi

Formula 1 GP dokuz yıl sonra yeniden Türkiye'de! Dokuz yıl sonra geri dönen Formula 1 yarışının Türkiye ayağı ekranlarda şifresiz olarak yayınlanacak. Formula 1 Türkiye ayağının hangi kanal üzerinden canlı olarak naklen yayınlanacağı yarış severler tarafından merak konusu oldu.

21 Ekim 2020 Çarşamba 22:52
Formula 1 Türkiye GP hangi kanaldan izlenecek? Formula 1 Türkiye GP şifresiz canlı yayın kanal bilgisi
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Türkiye'ye döndükten dokuz yıl sonra, S Sport'tan Formula 1 organizasyonundaki Türkiye ayağı ekranlarda şifresiz bir şekilde yayınlanacak.


FIA'nın 25 Ağustos 2020'de yaptığı açıklamanın ardından dokuz yıl sonra takvime geri dönen Intercity İstanbul Park'ta yayınlanacak yarışın hayranlarına müjdelendiği duyuruldu. 13-15 Kasım 2020 tarihleri ​​arasında İstanbul'da yapılacak yarışma, S Sport ekranında şifresiz uydu üzerinden canlı yayınlanacak.

Türkiye DHL 2020 Formula 1 Grand Prix'i 13-15 Kasım tarihleri ​​arasında yapılacak ve izleyiciler Sport S ekranından canlı olarak izleyebilecek.



Son Güncelleme: 21.10.2020 22:52
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Anahtar Kelimeler:
Sports SFormula 1
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