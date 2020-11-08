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Formula 1 Türkiye etabı yarışı ne zaman yapılacak? Seyirci alınacak mı? Formula 1 bilet satışı var mı?

9 yıl aradan sonra ülkemizde gerçekleştirilecek Formula 1 Türkiye etabı yarışının ne zaman yapılacağı ortaya çıktı. Formula 1 yarışına seyirci alınacak mı, bilet satışı var mı sorularına İstanbul İl Pandemi Kurulu'ndan yanıt geldi.

08 Kasım 2020 Pazar 16:47
Formula 1 Türkiye etabı yarışı ne zaman yapılacak? Seyirci alınacak mı? Formula 1 bilet satışı var mı?
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Türkiye’de Formula 1 heyecanı başlıyor. 9 yıl aradan sonra yeniden İstanbul Park pistinde gerçekleşecek yarışta 17 farklı yarışın olacağı netleşirken, Formula 1 13-15 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek.

Formula 1 Türkiye etabı yarışı ne zaman yapılacak? Seyirci alınacak mı?

Formula 1 yarışı yıllar sonra yeniden 13-15 Kasım’da İstanbul Park’ta gerçekleşecek. Her zaman seyircili düzene sahip olan Formula 1, bu yıl pandemi nedeniyle seyircisiz yapılacak. İstanbul İl Pandemi Kurulu konu hakkında açıklama yaparak ‘’Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020 yarışının seyircisiz yapılması yönündeki tavsiye kararı uyarınca İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından söz konusu yarışın seyircisiz yapılmasına karar verilmiştir’’ ifadeleri kullanıldı.



Son Güncelleme: 08.11.2020 16:47
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Anahtar Kelimeler:
Formula 1İstanbul Park
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