Formula 1 Sakhir GP yarışı hangi gün, hangi kanalda yayınlanacak? Formula 1 Sakhir GP tarih yayın bilgisi

Formula 1 yarışları hız kesmeden devam ediyor. Sezonun 16.yarışı ise Bahreyn’de düzenlenecek. 5,4 kmlik pistte düzenlenecek olan yarışların antrenmanları ise 4 Aralık günü 20.30’da gerçekleşecek. Üçüncü antrenmanlar için belirlenen gün 5 Aralık Cumartesi 17.30 iken yarış ise Pazar günü yani 6 Aralıkta 20.10’da yapılacak. Yarış S Sport kanalından canlı yayın ile izlenebilecek.

Düzenlenen 15.yarışın birincisi Mercedes takımından Lewis Hamilton oldu. Sezonun 11. Şampiyonluğunu kazanan Hamilton, kariyerinde ise tam 95.kere şampiyonluğu tattı. Hamilton’un arkasında Max Verstappen ikinci olurken Alexander Albon ise yarışmayı üçüncü olarak tamamladı.

Formula 1’de Korkunç Bir Kaza Yaşandı

Yarış sırasında Haas takımından Romain Grosjean aracının kontrolünün yitirerek bariyerlere çarptı. Çarpma sonucu alev alan aracın içinden kaçmayı başaran ünlü pilotun el ve ayaklarında yanıklar olduğu tespit edildi.

Formula 1 Puan Tablosu

Pilotlar

1. Lewis Hamilton: 332 puan

2. Valtteri Bottas : 201

3. Max Verstappen : 189

4. Daniel Ricciardo : 102

5. Sergio Perez : 100

Takımlar

1. Mercedes: 533

2. Red Bull: 274

3. McLaren: 171

4. Racing Point: 154

5. Renault: 144