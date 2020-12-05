Formula 1 Sakhir GP Lewis Hamilton neden yok? Lewis Hamilton yerine kim yarışıyor?

Formula 1 Sakhir GP ne zaman, hangi saatte, hangi kanalda olacak? Lewis Hamilton Akhir GP’ de neden yok? Yerine kim yarışacak?

Formula 1’ de sezon, 16. Yarış ile Bahreyn Uluslararası Pisti’ nin farklı bir bölümü olan Sakhir GP’ de devam edecektir.

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda sezonun 16. Yarışıyla Bahreyn’ de devam edecek. 2020 sezonunun 16. Ayağında Mercedes takımlar, Lewis Hamilton ise pilotlar klasmanında şampiyonluğu garantiliyor. Yarış, Sakhir Çölü’nde 5,4 kilometrelik Bahreyn Uluslararası Pisti’nde gerçekleşecek. 57 turluk yarışın antrenman turları, 4 Aralık’ta TSİ 16.30 ‘ da başlayacaktır. İkinci antrenman ise aynı gün 20.30 da gerçekleşecek. Üçüncü antrenman ertesi gün 17.00 ‘ de yapılacaktır. Daha sonraki sıralama turları TSİ 20.00 ‘ de gerçekleşecek. Yarış ise 6 Aralık Pazar günü 20.10 da yapılacaktır. Turlar, Spor Smart 2 ekranlarında izlenebilecektir.

LEWİS HAMİLTON NEDEN YOK? YERİNE YARIŞACAK İSİM KİM?

Geçen hafta Covid-19 testi pozitif çıkan Hamilton, yarışta yer almayacak. Yerine George Russell ‘ in yarışacağı duyuruldu. Mercedes’ in genç sürücü akademisinde eğitim alan Russell, düzenlenecek organizasyonda Valtteri Bottas’ ın takım arkadaşı olacaktır.

15. YARIŞIN ŞAMPİYONU HAMİLTON

Formula 1 Dünya Şampiyonası’ nın 15. Yarışı olan Bahreyn Grand Prix’ inde, Mercedes takımındaki Büyük Britanyalı pilot şampiyon oldu.

Hamilton, pole pozisyonundan başladığı yarışı 1.34.01’lik dereceyle birinci sırada tamamlamıştır. Sürücü, sezonun 11, kariyerinin 95. Galibiyetine ulaşmıştır.

GROSJEAN ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Şampiyondan 1.254 saniye sonra bitiş çizgisine ulaşan Red Bull pilotu Max Verstappen 2. , Alexander Albon ise şampiyonun 8.005 saniye arkasında kalarak 3. Oldu.

Yarışın birinci turunda büyük bir kaza yaşandı. Haas pilotu Romain Grosjean, start’ ın ardından Alpha Tauri sürücüsü Daniil Kvyat’ ın aracına temasta bulundu.

Grosjean’ ın aracı olayın ardından bariyerlere çarparak alev aldı. 34 yaşında olan Fransız pilot, iki parça olan araçtan kendi çabalarıyla çıkmayı başarmıştır.

El ve ayak bileklerinde ciddi olmayan yanıklar bulunan pilot, hastaneye kaldırılmıştır.

Aranın ardından tekrar başlayan yarışın 4. Turunda, Kvyat’ ın aracıyla temasta bulunan Racing Point pilotu Lance Stroll aracıyla takla atarak yarış dışına çıktı.

Racing Point pilotu Sergio Perez yarışın bitmesine 3 tur kala aracının motoru alev almaya başlayınca yarışı sonlandıramadı.

Bahreyn Grand Prix sonrası pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5’ i şöyle açıklandı:

Pilotlar klasmanı

Lewis Hamilton ( Büyük Britanya ): 332 puan

): 332 puan Valtteri Bottas ( Finlandiya ): 201

): 201 Max Verstappen ( Hollanda ): 189

): 189 Daniel Ricciardo ( Avustralya ): 102

): 102 Sergio Perez ( Meksika ): 100

Takımlar klasmanı