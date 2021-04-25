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Formula 1 Portekiz Algarve GP ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Yarışseverler buraya! Formula 1 heyecanı başlıyor. Portekiz Algarve GP ne zaman olacak? Yarış hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? Haberimizde merakla beklenen yarışla ilgili detaylara yer verilmiştir.

25 Nisan 2021 Pazar 22:53
Formula 1 Portekiz Algarve GP ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?
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Bu yıl Formula 1 yarış takviminde bulunan Portekiz GP için geri sayım başladı. Yarış, Uluslararası Algarve Pisti’nde düzenlenecek. Yarış hangi tarihte? Saat kaçta?

Sezonun 2. Yarışı Portekiz’de düzenlenecek. Bu sene sadece iki yarış yapıldı. Bahreyn’de yapılan yarışa yalnızca aşı yapılmış veya hastalığı atlatmış kişiler alındı.

Emilia-Romagna’da yapılan yarışa seyirci alınmadı. Yarış 24 sene sonra bu yıl Portekiz’de bulunan Algarve Pisti’nde düzenlenecek. Portimao yarışına yine seyirci alınmayacak. Yarış 30 Nisan-2 Mayısıs tarihleri arasında yapılacak.

İlk etapta organizatörler, yarışa seyirci katılabilir diye düşünmüş fakat ülkedeki durumun kötü olması bu durumu olumsuz etkilemiştir.

7-9 Mayısıs tarihleri arasında yapılacak Barcelona ve 4-6 Haziran tarihleri arasında yapılacak Bakü yarışları da seyirci olmadan yapılacak.

F1 Portekiz Algarve GP ne zaman?

24 sene sonra ilk kez Formula 1 takvimine dahil olan Portekiz Algarve GP’si 2 Mayısıs akşamı saat 16:00’da olacak. Yarışı S Sport Plus ekranlarından canlı izlemek mümkün.

Formula 1’de 23 etaptan oluşan 2021 sezonu 12 Aralık 2021 tarihinde Abu Dabi Grand Prix’siyle sona ereceği tahmin ediliyor.




Son Güncelleme: 25.04.2021 22:53
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Anahtar Kelimeler:
Formula 1Portekiz
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