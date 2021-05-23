Formula 1 Monaco GP'si galibi Red Bull'dan Max Verstappen oldu!

Formula 1’in takviminde yer alan ve tamamlanan Monaco GP’sinde kazanan Red Bull sürücüsü Max Verstappen oldu. Sıralama turlarının galibi Ferrari’nin sürücüsü Charles Leclerc olurken aracında sorun yaşayan Leclerc yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

Red Bull’un genç pilotu Max Verstappen sezona damga vurmaya devam ederken sezonda ki ikinci galibiyetini alarak büyük başarı gösterdi. Hollandalı pilot yarışta 1. Olurken ikincilik Ferrari pilotu Sainz, 3.’lük ise McLaren sürücüsü Norris oldu. Geçtiğimiz sezon dünya şampiyonu olan Lewis Hamilton ise yarışı 7. Sırada tamamlarken Hamilton’un takım arkadaşı Bottas pitte yaşadığı sorun sonrasında yarış dışı kaldı.