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Formula 1 Monaco GP'si galibi Red Bull'dan Max Verstappen oldu!

Formula 1 takviminin sevilen yarışlarından birisi olan Monaco GP'si galibi belli oldu. Monaco GP'si büyük sorunlara neden olurken Red Bull sürücüsü Max Verstappen birinciliği göğüsledi.

23 Mayıs 2021 Pazar 18:45
Formula 1 Monaco GP'si galibi Red Bull'dan Max Verstappen oldu!
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Formula 1’in takviminde yer alan ve tamamlanan Monaco GP’sinde kazanan Red Bull sürücüsü Max Verstappen oldu. Sıralama turlarının galibi Ferrari’nin sürücüsü Charles Leclerc olurken aracında sorun yaşayan Leclerc yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

Red Bull’un genç pilotu Max Verstappen sezona damga vurmaya devam ederken sezonda ki ikinci galibiyetini alarak büyük başarı gösterdi. Hollandalı pilot yarışta 1. Olurken ikincilik Ferrari pilotu Sainz, 3.’lük ise McLaren sürücüsü Norris oldu. Geçtiğimiz sezon dünya şampiyonu olan Lewis Hamilton ise yarışı 7. Sırada tamamlarken Hamilton’un takım arkadaşı Bottas pitte yaşadığı sorun sonrasında yarış dışı kaldı.

 

 


Son Güncelleme: 23.05.2021 18:45
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Anahtar Kelimeler:
Formula 1 Monaco GpRed Bull Max Verstappen BirinciGalip Verstappen
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