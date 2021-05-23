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Formula 1 Monaco GP canlı izle - 23 Mayıs 2021 Pazar F1 Monaco GP S Sport izle

Formula 1 2021 sezonunda da hız kesmeden sürüyor. Monako’da yapılan yarış özel bir yere sahip ve tüm F1 pilotlarının hayali burada bir kere de olsa yarışmaktır. Geçen sene salgından dolayı yarış düzenlenmeyen Monako, 2021’le beraber tekrardan takvime dönüş yaptı.

23 Mayıs 2021 Pazar 14:30
Formula 1 Monaco GP canlı izle - 23 Mayıs 2021 Pazar F1 Monaco GP S Sport izle
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Red Bull’un pilotu Max Verstappen’ın Monako’da ki ilk galibiyetini alıp alamayacağı büyük merak konusu. Hiç şüphe yok ki F 1 severlerini yine kıran kırana geçecek bir Hamilton-Verstappen rekabeti beklemekte.

Perşembe günü başlayan ve Pazar gününe dek, antrenman turları ile yarışlar büyük bir heyecanlar F1 hayranlarını bekliyor. Bu heyecanlı yarışı intenetten takip edebileceğiniz pek çok çeşitli ortam bulunuyor.

Türkiye’de F1 yayın hakları S Sport’ta bulunuyor. Bu hafta sona 3. Antrenman turları, sıralama turları ve yarış S Sport 2 kanalından yayınlanmakta. İşte F1 Monaka GP canlı izleme seçenekleri…

Monako GP Cumartesi günü yapılacak sıralama turları S Sport Plus, D-Smart Go, Tivibu Spor 2 e TV+ Ekstra kanalları üzerinden naklen aktarılacak.

  • S Sprot Plus

S Sport‘un web ile mobil uygulamalar üstünden sunduğu içerik servisiyle S Sport Plus üstünden F1 Monako GP 2021 antrenman turları, sıralama turları ile yarışı takip edilebiliyor. Üstelik S Sport Plus geçtiğimiz senelerler farklı olarak cuma günkü 1. ve 2. sıralama turlarını da canlı yayın ile aktarıyor. İstek doğrultusunda video mantığında çalışan bu uygulama, izleyemediğiniz seansları daha sonra  izleme imkanı da sunuyor. S Sport Plus’ın iOS ya da Android uygulamasını ücretsiz olarak indirin, daha sonra da S Sport Plus abonelik seçeneklerinden bir tanesini seçin. S Sport Plus aylık abonelik 17,99 TL, yıllık abonelik ise 159,99 TL.

  • TV+

Turkcell’in TV+ platformunda Herkes için TV+, Full TV+ Paketi, Evde TV+ Aile Paketi, Evde TV+ Ekstra Paketi paketlerinden herhangi birine üyeliği bulunan aboneler S Sport kanalına erişim sağlayabiliyorlar. TV+’ın ücretsiz iOS ya da Android uygulamasını mobil cihazınıza kurarark daha sonra da telefon numaranız ve şifreni ile uygulamaya giriş yapıp F1 Monako GP‘yi canlı izleyebilirsiniz.

       S Sport 2 TV+ platformunda 78. kanaldan yayın yapıyor.

  • D- Smart GO

D-Smart’ın mobil içerik servisi olan D-Smart GO, abonelerin S Sport içeriklerine ulaşma imkanı sağlıyor. Eğer D-Smart Mega paketi kullanan bir üyeyseniz, D-Smart GO’ya ücretsiz olarak cep telefonu, bilgisayar ya da tabletler ile erişim sağlayabilirsiniz. D-Smart abonesi olmayan kullanıcılar ise ayda 29,9 TL karşılığı ile D-Smart GO Mega paketine abone olup spor kanallarına erişim elde edebiliyor. D-Smart GO iOS ve Android uygulamalarını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

        S Sport 2 D-Smart platformunda 79. kanaldan yayın yapıyor.

  • Tivibu Go

Türk Telekom’un TV platformu Tivibu’nun mobil cihazlar üstünden izleme imkanı sunan hizmeti Tivibu Go da abonelerine S Sport kanalına erişim imkanı sağlıyor. Bunun için Tivibu Go Süper Paket üyesi olma şartı bulunuyor. Tivibu Go Süper Paket, ayda 12,90 TL’lik ücret karşılığı ile sunulmakta. Üstelik 5 GB intenet paketi de hediye veriliyor. Tabii ki, Tivibu Go iOS ya da Android uygulamalarını da indirmeniz şart.

S Sport 2 Tivibu platformunda 74. kanaldan yayın yapıyor.

  • Vodafone TV

Vodafone’un TV platformu Vodafone TV; iOS ve Android cihazlarında, Apple TV ile Smart TV’lerde S Sport kanalını izleme imkanı sunuyor. Vodafone TV’de yer alan Full Paket, aylık 9,9 TL karşılığında sunulmakta. Bunun dışında Vodafone aboneleri, sahip oldukları paket dahilinde Vodafone TV’ye ücretsiz erişim imkanı buluyorlar. Eğer Vodafone aboneliğiniz varsa bu hizmete ücretsiz erişim hakkınızın olup olmadığını kontrol edin.

      S Sport Vodafone TV’de 12. kanaldan yayın yapıyor.

  • Blu TV

Dijital yayın platformu BluTV geçtiğimiz haftalarda S Sport kanalını bünyesine dahil etti. Bu sayede platform aboneleri bu kanalın yayınlarını canlı olarak izleyebilme imkanı buluyor. Ayda 9,90 TL karşılığında bu platforma üyelik gerçekleştirerek isterseniz web üstünden isterseniz de BluTV iOS ya da Android uygulamaları üstünden F1 Monako GP 2021 yarışlarını izleyebiliyorsunuz.

  • 7. F1 TV Pro

Formula 1 yönetimi F1 yarışlarını intenet üstünden canlı olarak yayınlıyor. F1 TV Pro isminin verildiği servis web sitesi üstünden, aynı zamanda da F1 TV iOS ve Android uygulamaları üstünden hizmetlerine devam ediyor. Aylık 7.99 avro ya da yılda 64.99 avro karşılığıyla F1 yarışlarının bütün antrenman turları, sıralama turları ve yarışlarını intenet üstünden izleyebilirsiniz. 7 gün süren ücretsiz deneme imkanı da bulunuyor. F1 TV Pro’da Türkçe anlatım bulunmuyor, fakat anlatımı kapatıp direk yarışın sesini dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca istediğiniz pilotun araç kamerasına bağlanıp yarışı o şekilde de izleyebiliyorsunuz. Bu arada takımların telsiz konuşmaları da bu hizmet karşılığında sunulmakta. Canlı yarış zamanları da erişim paketi içerisinde bulunuyor.


Son Güncelleme: 23.05.2021 14:30
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Formula 1 Monaco GP Canlı Izle23 Mayıs 2021 Pazar F1 Monaco Gp S Sport Izle
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