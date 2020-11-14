Formula 1 kırmızı bayrak nedir, kırmızı bayrak sallandığı zaman ne olur?

Formula 1 Türkiye Grand Prix’inde heyecan başladı. 13-15 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek yarışlarda sıralama turları bugün yapılan son yarışla gerçekleştirildi. Sıralama turlarının ardından gözler yarın düzenlenecek yarışa çevrildi.

Yarış öncesi merak edilen konulardan biri de kırmızı bayrak oldu. Yarış severler kırmızı bayrağın ne olduğunu merak ediyor.

Formula 1 kırmızı bayrak ne demek?

Formula 1’de kırmızı bayrak kaldırılmasının nedeni yarışta bir kaza, kötü hava koşulları veya pistte bir sorun olduğu anlarda kaldırılır. Formula 1’de ise bu gibi durumlarda kırmızı bayrak kaldırılır bu seans durduruldu anlamına gelir.

Kırmızı bayrağın dışında Formula 1 yarışlarında sarı bayrak, yeşil bayrak, mavi bayrak, sarı ve kırmızı çizgili bayrak gibi bayraklar vardır. Bu bayrakların anlamı ise şu şekildedir;

Sarı bayrak: Pist üstünde tehlike olduğu anlarda kaldırılır. Sarı bayrak kaldırıldığında pilotların yavaşlaması gerektiği bildirilmiş olur.

Yeşil bayrak: Sarı bayrak sonucunda oluşan tehlikenin ortadan kalktığını ve her şeyin yolunda olduğunu gösterir.

Mavi bayrak: Tur yiyecek pilotlara sallanır. Arkadan gelen hızlı pilota, izin verilmesi konusunda tur yiyecek pilota bilgi verilir. 3 mavi bayrağa kasıtlı bir şekilde uymayan pilota ceza verilebilir. Mavi bayrak ayrıca pit yolunun sonunda, pit çıkışı açıkken ancak piste yaklaşan bir araç olduğunu göstermek için de kullanılır.

Sarı ve kırmızı çizgili bayrak: Pistte yağmur, yağ veya başka bir nedenle kaygan zemin oluşması halinde sallanır.

Formula 1 saat kaçta, hangi kanalda?

Formula 1 Türkiye Grand Prix’i yarışı İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek. Yarış S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.