Formula 1 İstanbul GP ücretsiz izlenir mi, nasıl ücretsiz izlenir?

Hafta sonu düzenlenecek Formula 1 İstanbul GP’sine ilişkin yeni gelişme yaşandı. Yayıncı kuruluş olan S Sport, ana yarış da olmak üzere antrenman ve sıralama turlarını ücretsiz olarak yayınlayacak.

Formula 1 İstanbul GP’si nasıl izlenir?

Dünya genelinde en sıkı takip edilen ve sevilen motor sporu Formula 1, bu hafta sonunda İstanbul etabıyla Türk takipçileriyle buluşacak. Uzunca bir sürenin ardından yeniden İstanbul’da düzenlenecek F1 İstanbul etapları, korona virüs nedeniyle seyircisiz olacak.

Seyirciler yarış heyecanına yakından ortak olamayacak olsa da S Sport müjdeli haberler verdi. Yapılan açıklamalarda Intercity İstanbul Park’ta önceden izleneceği ilan edilip, bilet satılan ve daha sonra vaka sayıları sebebiyle seyircisiz yapılacağı açıklanan yarış televizyon ekranlarından ücretsiz olarak izlenebilecek.

Formula 1 İstanbul GP, S Sport’dan nasıl izlenir?

Formula 1 İstanbul S Sport frekans bilgileri;

D-Smart: 78. kanal

– Turkcell TV+: 77. kanal

– Tivibu: 73. kanal

– Kablo TV: 240. kanal

– Vodafone TV: 11. kanal

S Sport frekans ayarları;

– Uydu: TURKSAT 4A

– Frekans: 12188 MHz

– Polarizasyon: Dikey (vertical)

– Symbole Rate (Sembol Oranı): 27500