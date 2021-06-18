Formula 1 heyecanı Fransa GP ile devam ediyor!

Formula 1 Dünya Şampiyonasında yarış heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Takvimde yer alan Fransa GP ile devam eden Formula 1 sezonun 7. Yarışı ile merak ediliyor.

Fransa’nın Le Castellet bölgesinde 5.842 metrekare alan üzerinde kurulu olan Paul Richard Pisti’nde yapılacak olan Fransa GP toplam 53 tur sürecek. Yarışın sıralama turları Haziran 2021 saat 16.00’da başlayacak.

Yarış ise 20 Haziran 2021 Pazar saat 16.00’da gerçekleşecek.

Fransa GP öncesinde Mercedes’ten Lewis Hamilton’un 3, Red Bull’dan Max Verstappen’in 2 ve Sergio Perez’in 1 galibiyeti bulunuyor.

Pilotlar klasmanında Formula 1

1. Max Verstappen (Hollanda): 105 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 101

3. Sergio Perez (Meksika): 69

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 66

5. Charles Leclerc (Monako): 52

Takımlar klasmanında Formula 1

1. Red Bull: 174

2. Mercedes: 148

3. Ferrari: 94

4. McLaren: 92

5. AlphaTauri: 39