Formula 1 heyecanı devam ediyor

heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Formula 1 tüm dünya genelinden milyonlarca izleyici tarafından takip ediliyor. Son olarak yapılan yarışta Redbull pilotuaçıklamalarda bulundu. Perez, yarışı tamamlayabildi için çok mutlu olduğunu ancak sıralama olarak dördüncü sırada bitirmesinin kendisini mutlu etmediğini söyledi. Sergio Perez yarışa beşinci sırada başlamış ve dördüncü bitirmişti. Bu sıralamanın ardından 12 puan aldı.

Meksika asıllı Redbull pilotu Sergio Perez, Formula 1 yarışmalarında son dönemlerde ön plana çıkmaya başladı. Yarışlarda aracını çok iyi kullandığını ve aracını tanıdığını ifade eden başarılı sürücü, aracın kendisi ile alakalı detaylı bilgi vermezken takım olarak çok iyi bir duruş sergilediklerini ve iyi işler ortaya koyduklarını ifade etti. Bugünkü yarışta dördüncülük elde etmiş olsa bile önümüzdeki yarışlarda daha iyi sonuçlar elde edeceğine inandığını ifade etti. Önümüzdeki yıllarda Red Bull takımına şampiyonluk yaşatmak istediğini ifade etti.