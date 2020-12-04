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Formula 1 Bahreyn yarışları saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Formula 1 S Sport'da

Formula 1’de heyecan Bahreyn yarışlarıyla devam ediyor. Yarış severler Formula 1 Bahreyn yarışları saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusunu araştırıyor.

04 Aralık 2020 Cuma 18:53
Formula 1 Bahreyn yarışları saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Formula 1 S Sport'da
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Formula 1’de 2020 sezonunun 16.yarışı Bahreyn’in Kuzey Valiliğindeki Sakhir Çölü’nde yer alan Bahreyn Pisti’nde yarın başlayacak. 3 bin 543 metrelik pistte yapılacak yarış öncesi yarış severler yarışın ne zaman hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor.

Formula 1 yarışları saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor?

Geçtiğimiz aylarda İstanbul’da gerçekleşen Formula 1 yarışının ardından ülkede yarışlara ilgi arttı. Yarış severler Formula 1’de 2020 sezonunun 16.yarışını merakla beklemeye koyuldu.

Bilindiği gibi Formula 1’in 2020 sezonunu pilotlar klasmanında Mercede pilotu Lewis Hamilton şampiyon olarak bitirmeyi garantiledi. Hamilton bu yarış öncesi koronavirüse yakalanması nedeniyle yerini 22 yaşındaki Britanyalı pilot George Russell’a bıraktı.

87 tur sürecek olan yarışın sıralama turları yarın TSİ 20:00’de başlayacak. Yarış 6 Aralık Pazar günü TSİ ile 20:00’de başlayacak. Yarışlar S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



Son Güncelleme: 04.12.2020 18:53
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Anahtar Kelimeler:
Formula 1Bahreyn
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