Formula 1 Bahreyn Sakhir GP ne zaman, hangi kanalda?

Formula 1 heyecanı Bayreyn Grand Prinx ile devam ediyor. Sezonun 16.yarışında pilotlar piste çıkmaya hazırlanıyor.

Bahreyn Sakhir GP ne zaman, hangi kanalda?

Bayreyn’de daha önce şampiyonluğu garantileyen ve koronavirüs testi pozitif çıkan Lewis Hamilton yarışmayacak. 6 Aralık akşamı gerçekleşecek yarışın hangi kanalda ve saat kaçta olacağı merak ediliyor.

87 turluk yarışın sıralama turları 5 Aralık Cumartesi günü saat 20:00’de başladı. Asıl yarış ise 6 Aralık Pazar günü TSİ 20:10’da gerçekleşecek. Sezonun 16.yarışı öncesi Lewis Hamilton’ın 11 biriciliği bulunuyor. Hamilton’u takım arkadaşı Valtteri Boltas 2 birincilikle takip ediyor.

6 Aralık Pazar akşamı TSİ 20:10 başlayacak yarış S Sprts Plus ekranlarından yayınlanacak. S Sports Plus’un yanı sıra D-Smart 82. Kanal, Tivibu 4, TV + Ekstra ve Vodafone TV 15. Kanal’dan da yarış takip edilebilecek.