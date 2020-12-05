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Formula 1 Bahreyn Sakhir GP ne zaman, hangi kanalda?

Formula 1’de sezonun 16.yarışı Bahreyn’de gerçekleşecek. Yarış seveler Formula 1 Bahreyn Sakhir GP ne zaman, hangi kanalda sorusunu araştırıyor.

05 Aralık 2020 Cumartesi 21:29
Formula 1 Bahreyn Sakhir GP ne zaman, hangi kanalda?
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Formula 1 heyecanı Bayreyn Grand Prinx ile devam ediyor. Sezonun 16.yarışında pilotlar piste çıkmaya hazırlanıyor.

Bayreyn GP’de daha önce şampiyonluğu garantileyen ve koronavirüs testi pozitif çıkan Lewis Hamilton yarışmayacak. 6 Aralık akşamı gerçekleşecek yarışın hangi kanalda ve saat kaçta olacağı merak ediliyor.

Bahreyn Sakhir GP ne zaman, hangi kanalda?

87 turluk yarışın sıralama turları 5 Aralık Cumartesi günü saat 20:00’de başladı. Asıl yarış ise 6 Aralık Pazar günü TSİ 20:10’da gerçekleşecek. Sezonun 16.yarışı öncesi Lewis Hamilton’ın 11 biriciliği bulunuyor. Hamilton’u takım arkadaşı Valtteri Boltas 2 birincilikle takip ediyor.

6 Aralık Pazar akşamı TSİ 20:10 başlayacak yarış S Sprts Plus ekranlarından yayınlanacak. S Sports Plus’un yanı sıra D-Smart 82. Kanal, Tivibu 4, TV + Ekstra ve Vodafone TV 15. Kanal’dan da yarış takip edilebilecek.



Son Güncelleme: 05.12.2020 21:29
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Anahtar Kelimeler:
Formula 1BahreynGp
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