Formula 1 Bahreyn Sakhir GP ne zaman, hangi kanalda?

Formula 1 heyecanı Bayreyn Grand Prinx ile devam ediyor. Sezonun 16.yarışında pilotlar piste çıkmaya hazırlanıyor.
Bahreyn Sakhir GP ne zaman, hangi kanalda?
87 turluk yarışın sıralama turları 5 Aralık Cumartesi günü saat 20:00’de başladı. Asıl yarış ise 6 Aralık Pazar günü TSİ 20:10’da gerçekleşecek. Sezonun 16.yarışı öncesi Lewis Hamilton’ın 11 biriciliği bulunuyor. Hamilton’u takım arkadaşı Valtteri Boltas 2 birincilikle takip ediyor.
6 Aralık Pazar akşamı TSİ 20:10 başlayacak yarış S Sprts Plus ekranlarından yayınlanacak. S Sports Plus’un yanı sıra D-Smart 82. Kanal, Tivibu 4, TV + Ekstra ve Vodafone TV 15. Kanal’dan da yarış takip edilebilecek.
Son Güncelleme: 05.12.2020 21:29