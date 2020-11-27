Formula 1 Bahreyn GP yarışı ne zaman yapılacak? Formula 1 Bahreyn yarış saati ve canlı yayın kanalı

Formula 1 severlerin heyecanla beklediği, Formula 1 Dünya Şampiyonası bu yıl Bahreyn’de bu sezonun 15 . yarışı yapılacak.

Motor sporlarının en büyük ve önemli organizasyonlarından olan Formula 1 de son üç yarış kaldı. Türkiye Grand Prix sonrası, Formula 1’in şimdiki durağı Bahreyn oldu. Bahreyn Uluslararası pistinde gerçekleşecek olan Bahreyn Grand PİX, 5 bin 414 metrelik pistte 57 tur da olacak. Formula 1 de Türkiye Grand Prix'sinde elde ettiği birincilikle 7.şampiyonluğuna ulaşan Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton, son üç yarışa şampiyon olarak çıkacak. Yarışma 29 kasım Pazar günü TSİ 17:10’da yapılacak. Yarışlar, S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mercedes sürücüsü Hamilton’ın Bahreyn Grand Prix yarışından önce 10, Valtteri Bottas’ın 2, Max Verstappen ve Pierre Gasly’nin ise birer yarışı bulunuyor.