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Formula 1 Bahreyn GP yarışı ne zaman yapılacak? Formula 1 Bahreyn yarış saati ve canlı yayın kanalı

Formula 1 hayranlarının beklediği yarış Formula 1 Dünya Şampiyonası ne zaman yapılacak merak ediliyor. Formula1 Bahreyn Grand Prix yarışının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Formula 1 Bahreyn Grand Prix hangi kanal da ve saat kaçta olacağı hayranları tarafından araştırılıyor

27 Kasım 2020 Cuma 22:51
Formula 1 Bahreyn GP yarışı ne zaman yapılacak? Formula 1 Bahreyn yarış saati ve canlı yayın kanalı
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Formula 1 severlerin heyecanla beklediği, Formula 1 Dünya Şampiyonası bu yıl Bahreyn’de bu sezonun 15 . yarışı yapılacak.


  Motor sporlarının en büyük ve önemli organizasyonlarından olan Formula 1 de son üç yarış kaldı. Türkiye Grand Prix sonrası, Formula 1’in şimdiki durağı Bahreyn oldu. Bahreyn Uluslararası pistinde gerçekleşecek olan Bahreyn Grand PİX,  5 bin 414 metrelik pistte 57 tur da olacak. Formula 1 de Türkiye Grand Prix'sinde elde ettiği birincilikle 7.şampiyonluğuna ulaşan Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton, son üç yarışa şampiyon olarak çıkacak. Yarışma 29 kasım Pazar günü TSİ 17:10’da yapılacak. Yarışlar, S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mercedes sürücüsü Hamilton’ın Bahreyn Grand Prix yarışından önce 10, Valtteri Bottas’ın 2, Max Verstappen ve Pierre Gasly’nin ise birer yarışı bulunuyor.

 



Son Güncelleme: 27.11.2020 23:38
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Anahtar Kelimeler:
Formula1BahreynYarış
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