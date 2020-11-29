Formula 1 Bahreyn GP Grosjean kaza videosu

Bahreyn Formula 1 GP'sinde Romain Grosjean korkunç bir kaza geçirdi. Yarışın başlamasının ardından ilk turda meydana gelen kazada Grosjean'ın arabası Daniil Kvyat'ın arabası temas sonucu yoldan çıkıp bariyere çarptı. Grosjean kazadan kurtuldu ve hastaneye kaldırıldı. Kaza sırasında görevli kişilerde büyük bir tehlike yaşadı ve olay yerinden kaçtıkları görüntülendi.
Kaza anlarına ait görüntüler...
Otro ángulo del rescate Romain Grosjean. #BahrainGP #F1 #Formula1 pic.twitter.com/wVbwca0m3J— No Grip! F1 | #BahrainGP (@NoGripF1) Kasım 29, 2020
Son Güncelleme: 29.11.2020 18:24