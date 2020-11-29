Formula 1 Bahreyn GP Grosjean kaza videosu

Bahreyn Formula 1 GP'sinde Romain Grosjean korkunç bir kaza geçirdi. Yarışın başlamasının ardından ilk turda meydana gelen kazada Grosjean'ın arabası Daniil Kvyat'ın arabası temas sonucu yoldan çıkıp bariyere çarptı. Grosjean kazadan kurtuldu ve hastaneye kaldırıldı. Kaza sırasında görevli kişilerde büyük bir tehlike yaşadı ve olay yerinden kaçtıkları görüntülendi.

Kazanın ardından FIA, yarışı hemen durdurdu ve kalan araçlar pite geri döndü. Grosjean yanan araçtan tek başına çıktı. Aksayarak yürüyen F1 sürücüsü, sağlık aracına götürüldü. Ambulans aracında ilk müdahalesi yapılan Grosjean, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Görünüşe göre Grosjean sağlıklı. Grosjean'ın aracıysa kazadan sonra kullanılamaz hale geldi bir.

Kaza anlarına ait görüntüler...