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Formula 1 Azerbaycan Grand Prix ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Araba yarışı ve hız sevenlerin sabırsızlıkla beklediği formula yarışları izleyicileri ekranlara kitlemeye hazırlanıyor. Formula 1 yarışlarının 5.si düzenlenen yarışta Azerbaycan Grand Prix ev sahipliği yapıyor. Yarışın hangi kanal da yayınlanacağı ve şifreli olup olmadığı hakkında detaylar haberimizde

01 Haziran 2021 Salı 18:32
Formula 1 Azerbaycan Grand Prix ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?
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Her sene düzenlenen formula yarışlarında bu senede Azerbaycan Grand Prix’i başkent Bakü ev sahipliği yapıyor. 6.003 kilometrelik Bakü Şehir Pisti’nde 51 turdan üzerinden 4-6 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek formula yarışı ekranlara gelecek. Merak edilen formula yarışları izleyiceler ile ekranlarda buluşacak.

4 Haziran Cuma günü gerçekleşecek olan yarış 11.30 ‘da başlayarak 12.30 saatinde sona erecektir. Düzenlenen bu yarış listesinde aynı gün ikinci antrenman turları saat 15.00’da başlayarak 16.00’da bitirilecektir.

Düzenlenen yarışın üçüncü turunda ise 5 Haziran Cumartesi günü saat 12.00'de başlayacak, saat 13.00'de ise bitecek. Sıralama Turları ise 5 Haziran Cumartesi günü saat 15.00'de başlayacak ve saat 16.00'da tamamlanacak.

Formula 1'de Azerbaycan GP'si 6 Haziran Cumartesi günü saat 15.00'de başlayacak ve saat 17.00'de sona erecek.

Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'inde 1. ve 2. antrenman turları S Sport üzerinden seyirciler ile buluşacak.

Grand Prix'te üçüncü antrenman ve sıralama turları S Sport Plus ve S Sport 2 kanalından canlı olarak takip edilebilecek.

Azerbaycan Grand Prix'i yarışı ise  S Sport Plus ve S Sport 2 kanalından ekranlara gelecek.

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 105 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 101

3. Lando Norris (Büyük Britanya): 56

4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 47

5. Sergio Perez (Meksika): 44

Takımlar

1. Red Bull: 149

2. Mercedes: 148

3. McLaren: 80

4. Ferrari: 78

5. Aston Martin: 19


Son Güncelleme: 01.06.2021 18:32
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Anahtar Kelimeler:
Formula 1 YarışıFormula Hangi KanaldaAzerbaycan Grand Prix
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