İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev yeniden tutuklandı!
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev yeniden...
Aslı Enver'den olay paylaşım! Pembe saçlı halini takipçilerinin beğenisine sundu!
Aslı Enver'den olay paylaşım! Pembe...
Nevşehir Belediyesi'nden Hatay paylaşımı! Allah belanızı versin!
Nevşehir Belediyesi'nden Hatay paylaşımı! Allah...
Canan Kaftancıoğlu, Hakan Bayrakçı'ya sert cevap!
Canan Kaftancıoğlu, Hakan Bayrakçı'ya sert...

Formula 1 Almanya Grand Prix'inde ilk sıra Valteri Bottas'ın

Formula 1’de sezonun 11. Yarışı Almanya Grand Prix’sinde gerçekleşecek. Dünya şampiyonası yarışında Mercedes takımından pilot Valteri Bottas yarışa pole pozisyonunda başlayacak.

11 Ekim 2020 Pazar 18:17
Formula 1 Almanya Grand Prix'inde ilk sıra Valteri Bottas'ın
Takip Et:

Almanya’nın Nürburgring Pisti’nde 60 tur olarak düzenlenecek yarış öncesi sıralama turları yapıldı. 5 bin 148 metrelik piste pole pozisyonunu 1.25.29’luk derecesiyle Bottas kazandı. Öte yandan 6 Formula 1 şampiyonluğu olan Hamilton, 1.25.525’lik süresiyle ikinci sırada yer alacak. Red bull’un Hollandalı sürücüsü Max Verstappen ise yarışa üçüncü sırada başlayacak.


Yarış öncesi düzenlenen sıralama turunda kendisini kötü hissettiğini söyleyen Racing Point pilotu Lance Stroll’un yerine yarışa katılan Nico Hulkenberg yarışa son sırada başlayacak.

Kariyerinde 90 kez birincilik elde eden Alman pilot Lewis Hamilton yarın TSİ 15:00’de yapılacak yarışta birinci olursa kariyerinin 91. Birinciliğini kazanmış olacak. Hamilton yarışı kazanırsa aynı zamanda efsane sürücü Michael Schumacher’in rekorunu egale etmiş olacak.



Son Güncelleme: 11.10.2020 18:17
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Formula 1Almanya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe Beko menajeri Gherardini Obradovic, Sarunas ve Kokoskov hakkında açıklamalarda bulundu
Fenerbahçe Beko menajeri Gherardini Obradovic, Sarunas ve Kokoskov hakkında açıklamalarda bulundu
Fenerbahçe'den anlamlı paylaşım! 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun!
Fenerbahçe'den anlamlı paylaşım! 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun!
UEFA Uluslar Ligi A grubu: İspanya 1-0 İsviçre
UEFA Uluslar Ligi A grubu: İspanya 1-0 İsviçre
Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz belirsizliği sürüyor! Yeni sözleşme izlamadı
Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz belirsizliği sürüyor! Yeni sözleşme izlamadı
Türkiye Futbol Federasyonu’ndan seyircilerle ilgili kritik açıklama!
Türkiye Futbol Federasyonu’ndan seyircilerle ilgili kritik açıklama!
Ozan Tufan gösterdiği performans ile dünya devlerinin dikkatini çekti!
Ozan Tufan gösterdiği performans ile dünya devlerinin dikkatini çekti!

Popüler Haberler

ING Bank'tan yeni ihtiyaç kredisi kampanyası! 50.000 TL kredi çek, 3 ay sonra ödemeye başla
Beyaz Show yayın tarihi belli oldu mu? 2020 Beyaz show hangi kanalda, ne zaman başlayacak?
Memur başka işte çalışabilir mi? Memurun başka işte çalışma cezası var mı?
E-nabız şifresi nereden, nasıl alınır?
Kredi notu düşük olan kişilere internetten başvuru ile kredi veren bankalar 11 Ekim 2020 Pazar
Çukur İskender kimdir? Gerçek adı nedir? Eser Karabil nereli, yaşı kaç?
Çoban İstihdam Desteklemesi ne zaman yapılacak? 2020 Çoban İstihdam Destek şartları nelerdir?
Karınca kovmak için ne kullanılır? Doğal karınca kovma yöntemleri
2020 meb.gov.tr 2020 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı! LGS Tercihleri ne zaman bitecek?
Erken emekliliğin kişiye sağladığı fırsatlar nelerdir?
Özel hastane ve SGK tarafından karşılanan diş tedavi ücretleri 2020
2020 EKPSS Başvuru ve Kura Tarihleri Ne Zaman Belli Olacak?
13 Ocak Pazartesi: Gerçeğin Peşinde! Aycan Güven gerçek babasının kim olduğunu ispatlayacak mı? Songül Ural'ın eşi eve dönecek mi?
Twitter hesabı nasıl kapatılır? Twitter hesabı tamamen kapatma yolları
Dul maaşı naşvuru şartları nelerdir, nasıl alınır? Dul maaşının kesilmesine ne neden olur?
Yemin Reşit yeni sezonda dizide olmayacak mı? Yavuz Ketenci diziden ayrıldı mı?
Şartlı Eğitim Yardımından kimler yararlanabilir? Başvuru şartları nelerdir?
Dul aylığı şartları nelerdir? Dul aylığı ne kadardır? 11 Ekim 2020 Pazar
Kredi sicili bozuk olan vatandaşa kamu bankalarından anında kredi
Aile hekimi değiştirme işlemi nasıl yapılır? 2020 E-nabız aile hekimi nasıl değiştirme
Netflix Türkiye'den çekiliyor mu? Bir tweet ortalığı karıştırdı!

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.