Formula 1 Almanya Grand Prix'inde ilk sıra Valteri Bottas'ın

Almanya’nın Nürburgring Pisti’nde 60 tur olarak düzenlenecek yarış öncesi sıralama turları yapıldı. 5 bin 148 metrelik piste pole pozisyonunu 1.25.29’luk derecesiyle Bottas kazandı. Öte yandan 6 Formula 1 şampiyonluğu olan Hamilton, 1.25.525’lik süresiyle ikinci sırada yer alacak. Red bull’un Hollandalı sürücüsü Max Verstappen ise yarışa üçüncü sırada başlayacak.

Yarış öncesi düzenlenen sıralama turunda kendisini kötü hissettiğini söyleyen Racing Point pilotu Lance Stroll’un yerine yarışa katılan Nico Hulkenberg yarışa son sırada başlayacak.

Kariyerinde 90 kez birincilik elde eden Alman pilot Lewis Hamilton yarın TSİ 15:00’de yapılacak yarışta birinci olursa kariyerinin 91. Birinciliğini kazanmış olacak. Hamilton yarışı kazanırsa aynı zamanda efsane sürücü Michael Schumacher’in rekorunu egale etmiş olacak.