Formula 1 Abu Dhabi GP Saat kaçta yayınlanacak, hangi kanalda?

Formula 1 Şampiyonası'nın on yedinci yarışı Abu Dhabi GP 13 Aralık günü yapılacak. Merdcedes’in takımlarda ilk sırada, pilotlarda ise Lewis Hamilton ilk sırada yer aldığı sezonda soon Formula 1 yarışı Abu Dhabi’de 5.6 km'lik Yas Marina pistinde 55 tur olarak yapılacak.

F1 Abu Dhabi GP hangi kanalda?

Sezonun son yarışının sıralama turları 12 Aralık Cumartesi Türkiye saati ile 16.00, büyük yarış 13 Aralık Pazar saat 16.10’da yapılacaktır. Covid-19 hastalığını yenen Lewis Hamilton bu yarışta yerini alacak.

Sezonun son yarışı olan ABU Dhabi Gp 13 Aralık saat 16.10’da S Sports Plus ekranlarından canlı verilecek.