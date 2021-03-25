Football Manager 2021 en iyi genç yetenekler listesinde kimler var? FM 2021 en iyi genç yetenekler

Günden güne futbol kulüpleri, geç yetenekleri takım kadrolarına ekliyor. Şampiyonlar Ligi ve diğer liglerde başarı gösteren genç yetenekler adlarından sıklıkla söz ettiriyor. Bu genç yetenekler güncel bir şekilde FM'de açıklanıyor. Arasında 2 tane Türk futbolcunun da bulunduğu en iyi genç yetenekler listesi yayınlandı.
- Ki-Jana Hoever
- Paulinho
- Karim Adeyemi
- Nico Serrano
- Curtis Jones
- Francisco Trincaı
- Maarten Vandevoordt
- Mohamed Ihattaren
- Jonathan David
- Jaoa Pedro
- Rayan Cherki
- Troy Parrott
- Jude Bellingham
- Naci Ünüvar
- Jeremy Doku
- Myron Boadu
- Alphonso Davies
- Reinier
- Tanguy Nianzou
- Fabio Silva
- Callum Hudson-Odoi
- Ryan Gravenberch
- Giovanni Reyna
- Sebastiano Esposito
- Dominik Szoboszlai
- Antony Matheus dos Santos
- Jamal Musiala
- Nuno Mendes
- Josko Gvardiol
- Joshua Zirkzee
- Diego Lainez
- Yusuf Demir
- Ilaix Moriba
- Rodrygo
- Pedri
- Vinicius Junior
- Ansu Fati
- Dejan Kulusevski
- Erling Haaland
- Eduardo Camavinga
Son Güncelleme: 25.03.2021 15:13