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Football Manager 2021 en iyi genç yetenekler listesinde kimler var? FM 2021 en iyi genç yetenekler

Futbolseverler tarafından sürekli oynanan oyunlardan biri olan Football Manager, oyun içine yeni futbolcular eklemeye devam ediyor. Football Manager, en iyi genç yeteneklerin yer aldığı 40 kişilik bir liste yayınladı. Listede 2 tane Türk futbolcu da yer almaktadır.

25 Mart 2021 Perşembe 15:13
Football Manager 2021 en iyi genç yetenekler listesinde kimler var? FM 2021 en iyi genç yetenekler
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Football Manager, futbolu seven kişiler tarafından sevilerek oynanan bir oyundur. FM oynayan kişiler, takımlarına genç yetenekleri alarak takımlarını güçlendirebilirler. 

Günden güne futbol kulüpleri, geç yetenekleri takım kadrolarına ekliyor. Şampiyonlar Ligi ve diğer liglerde başarı gösteren genç yetenekler adlarından sıklıkla söz ettiriyor. Bu genç yetenekler güncel bir şekilde FM'de açıklanıyor. Arasında 2 tane Türk futbolcunun da bulunduğu en iyi genç yetenekler listesi yayınlandı. 

  1. Ki-Jana Hoever
  2. Paulinho
  3. Karim Adeyemi
  4. Nico Serrano
  5. Curtis Jones
  6. Francisco Trincaı
  7. Maarten Vandevoordt
  8. Mohamed Ihattaren
  9. Jonathan David
  10. Jaoa Pedro
  11. Rayan Cherki
  12. Troy Parrott
  13. Jude Bellingham
  14. Naci Ünüvar
  15. Jeremy Doku
  16. Myron Boadu
  17. Alphonso Davies
  18. Reinier
  19. Tanguy Nianzou
  20. Fabio Silva
  21. Callum Hudson-Odoi
  22. Ryan Gravenberch
  23. Giovanni Reyna
  24. Sebastiano Esposito
  25. Dominik Szoboszlai
  26. Antony Matheus dos Santos
  27. Jamal Musiala
  28. Nuno Mendes
  29. Josko Gvardiol
  30. Joshua Zirkzee
  31. Diego Lainez
  32. Yusuf Demir
  33. Ilaix Moriba
  34. Rodrygo
  35. Pedri
  36. Vinicius Junior
  37. Ansu Fati
  38. Dejan Kulusevski
  39. Erling Haaland
  40. Eduardo Camavinga


Son Güncelleme: 25.03.2021 15:13
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Anahtar Kelimeler:
Football ManagerEn Iyi Genç YeteneklerFM 2021
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