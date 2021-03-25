Football Manager 2021 en iyi genç yetenekler listesinde kimler var? FM 2021 en iyi genç yetenekler

, futbolu seven kişiler tarafından sevilerek oynanan bir oyundur. FM oynayan kişiler, takımlarına genç yetenekleri alarak takımlarını güçlendirebilirler.

Günden güne futbol kulüpleri, geç yetenekleri takım kadrolarına ekliyor. Şampiyonlar Ligi ve diğer liglerde başarı gösteren genç yetenekler adlarından sıklıkla söz ettiriyor. Bu genç yetenekler güncel bir şekilde FM'de açıklanıyor. Arasında 2 tane Türk futbolcunun da bulunduğu en iyi genç yetenekler listesi yayınlandı.