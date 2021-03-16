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Football Index'e noldu? Football Index kapandı mı? Football Index nedir?

Herkes tarafından bilinen geleneksel bahise alternatif olarak ortaya çıkmış olan Football Index faaliyetlerini askıya aldığını açıkladı. Bu açıklama sonrasında ise birçok kullanıcı mağduriyet yaşadı. Peki, Football Index’e ne oldu?

16 Mart 2021 Salı 21:09
Football Index'e noldu? Football Index kapandı mı? Football Index nedir?
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Futbolcuların sergiledikleri performanslara göre bir borsa olarak işlem görmekte olan Football Index belli bir süre askıya alındı. İngiltere’de işlem gören ve Queens Park Rangers ile Nottingham Forest gibi Championship takımlarına da forma sponsorluğu yapan şirketin askıya alınmış olması çok fazla kişinin mağduriyet yaşamasına neden oldu.

Football Index’e ne oldu?

Hisse fiyatlarında yaşanan düşüler ile başlayan bir takım sorunlardan sonra kumar lisansını askıya alan Football Index, bir dönem sonrasında kendi kendisini askıya alma kararı aldı. 2020 yılında kullanıcıların dolandırılmaya kadar ulaşan iddiaları ile gündeme bomba gibi düşen Football Index tüm bunlara rağmen fazla sayıda kullanıcı ile bahis severe ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Football Index açıklama yaptı

Kurumun bağlı bulunduğu Bethndex Limited Şirket tarafından yapılan açıklamada, organizasyonu askıya alma kararının hukuk ile mali danışmanların vermiş olduğu tavsiyeler doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtildi. Yeni bir yapılanmaya giden Fotball Index’te bulunan mevcut bakiyeler saklı tutulacak fakat kullanıcıların bu bakiyelerine şimdilik ulaşma şanları bulunmuyor.

Football Index ne?

Futbolcuların borsada işlem gören şirketler gibi değerlendirilmeye alındıkları Football Index, 2015 yılında geleneksel bahise altenatif olacak şekilde piyasada yer almıştır. Kısa süre içinde büyük ilgi gören ve binlerce kullanıcı edinen Football Index, kendisini fantezi futbol, borsa ve bahisin buluşma adresi olarak tanımlamaktadır.

Football Index’ın çalışma sistemi nasıldı?

Football Index, kullanıcıların arz ile taleplerine göre çalışıyor. Kullanıcıların satın almak istedikleri hisselerin fiyatları yükselişe geçerken, hisseler satıldığı zaman da fiyatlarda düşüş yaşanıyordu.



Son Güncelleme: 16.03.2021 21:09
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