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Fode Koita, Beşiktaş'a gitmek istediğini Kasımpaşa yönetimine bildirdi

Adı Beşiktaş ile anılan Kasımpaşa’nın golcüsü Koita, siyah beyazlı formayı giymek istiyor. Fransız golcü Kasımpaşa’nın sözleşme uzatma telifini geri çevirdi.

26 Ocak 2021 Salı 00:29
Fode Koita, Beşiktaş'a gitmek istediğini Kasımpaşa yönetimine bildirdi
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Beşiktaş’ın gündeminde olan Kasımpaşa forması giyen Koitai Kasımpaşa yöneticilerine transferine izin vermelerini istedi. Kasımpaşa yönetimi oyuncunun takımda kalmasını istiyor.

Kasımpaşa yöneticileri Fransız oyuncuya sözleşme uzatma teklifinde bulundu. Yıldız golcü Kasımpaşa’nın bu teklifini kabul etmedi ve Beşiktaş’a gitmek istediğini belirtti. Bu gelişmenin üzerine Kasımpaşa, Koita’yı kadro dışı bıraktı.

Ahmet Nur Çebi, Kasımpaşa Başkanı Turgay Ciner ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ancak bu görüşmeden de bir sonuç çıkmadı. Koita, ise Kasımpaşa yöneticilerine sezon sonu sözleşmesinin bittiği hatırlatarak Beşiktaş’a gitmesi yönünde kolaylık sağlamalarını yeniden istedi.

Öte yandan Fransız golcü bu sezon 9 maça çıkıp bu maçlarda 4 gol attı. Koita ile Beşiktaş’ın yanı sıra Başakşehir ve Trabzonspor’da ilgileniyor.

 



Son Güncelleme: 26.01.2021 00:29
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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşKoitaKasımpaşa
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